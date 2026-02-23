Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trấn Thành liên tục thông báo khẩn

23-02-2026 - 13:15 PM | Lifestyle

Động thái của Trấn Thành được hàng trăm nghìn người quan tâm.

Những ngày qua, Trấn Thành liên tục đăng tải thông báo khẩn trên trang cá nhân khi phát hiện nhiều trường hợp quay lén và đăng tải trái phép phim Thỏ ơi trong rạp chiếu. Anh phải lên tiếng kêu gọi khán giả chung tay bảo vệ tác phẩm điện ảnh mà anh cùng ê-kíp dày công thực hiện.

Trong chia sẻ mới nhất, Trấn Thành viết: "Kính thưa quý vị khán giả, Trấn Thành và đoàn phim luôn trân trọng và biết ơn quý vị khán giả đã ủng hộ Thỏ ơi suốt những ngày qua. Tuy nhiên, đến hôm nay, chúng tôi phải khẩn thiết thông báo: hành vi quay lén và đăng tải trái phép phim trong rạp là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà sản xuất.

Kính mong quý khán giả hỗ trợ report các tài khoản phát tán clip quay lén để chúng tôi kịp thời xử lý và bảo vệ bộ phim. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người. Trân trọng và yêu thương!".

Trước đó, anh cũng từng tha thiết nhắn nhủ: "Mọi người ơi! Em năn nỉ đó! Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người mới ra được 1 bộ phim mà may mắn được bà con yêu thương. Nên em xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp post lên các nền tảng mạng xã hội rất tội cho tụi em!

Xin hãy dành sự tinh khôi cho những khán giả chưa vào rạp để họ có những trải nghiệm trọn vẹn nhất với bộ phim. Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong 1 bộ phim. Một lần nữa, em xin mọi người thương em, thương Thỏ ơi đừng spoil phim, đừng quay lén trong rạp đăng lên nữa nhé! Em ngàn lần cảm tạ quý vị! Trân trọng!".

Đây không phải là lần đầu Trấn Thành gặp tình trạng này. Trước đây, các phim do anh đạo diễn hoặc tham gia sản xuất như Bố già hay Nhà bà Nữ từng bị rò rỉ clip trên mạng xã hội ngay sau ngày công chiếu, buộc ê-kíp phải phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Tuy vậy, tình trạng quay lén vẫn tái diễn, đặc biệt khi các bộ phim Việt đạt doanh thu cao và thu hút sự chú ý.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ lời kêu gọi của nam nghệ sĩ. Họ cho rằng việc report các tài khoản vi phạm, không chia sẻ clip quay lén là cách đơn giản nhưng thiết thực để bảo vệ phim Việt. Một số ý kiến cũng đề xuất các rạp tăng cường kiểm soát, lắp đặt thiết bị phát hiện quay lén và có hình thức xử lý nghiêm khắc hơn.

