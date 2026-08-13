Trấn Thành và Hari Won đám cưới

Chiều 13/8, nhiều sao Việt đã đổ bộ thảm đỏ sự kiện The Prime của NTK Đỗ Long. Trong đêm diễn hôm nay, Hari Won sẽ đảm nhận vai trò First Face và có màn xuất hiện đặc biệt trong thiết kế váy cưới. Theo chia sẻ của Đỗ Long, anh cố tình lựa chọn Hari Won cho vị trí mở màn để tạo bất ngờ. Không phải người mẫu chuyên nghiệp, nữ ca sĩ mang đến một màu sắc hoàn toàn khác cho sàn diễn. Bởi lẽ, hình ảnh cô dâu không bị bó buộc bởi những khuôn mẫu quen thuộc, mà là một người phụ nữ tự tin bước hôn nhân.

Trong ngày tổng duyệt, Hari Won từng tiết lộ Trấn Thành sẽ không thể có mặt tại show vì đang bận thực hiện dự án phim điện ảnh chiếu Tết. Thế nhưng đến chiều 13/8, nam MC bất ngờ xuất hiện để ủng hộ bà xã, lập tức khiến khu vực sự kiện thêm phần náo nhiệt. Trấn Thành gây chú ý với diện mạo có phần gầy hơn so với thời điểm ghi hình Running Man Vietnam. Nam MC diện trang phục lịch lãm, vẻ ngoài điển trai và phong độ, thậm chí được ví von trông chẳng khác nào một chú rể.

Trấn Thành có mặt tại sự kiện để xem Hari Won làm cô dâu, diễn First Face

Trấn Thành như chú rể xuất hiện tại sự kiện của NTK Đỗ Long

Sau khi xuất hiện, Trấn Thành vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ rồi nhanh chóng tiến vào bên trong để gặp Hari Won. Khoảnh khắc cả hai chạm mặt cũng nhanh chóng lọt vào ống kính. Nhìn thấy ông xã, Hari Won lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nữ ca sĩ còn chủ động khoác tay Trấn Thành, tạo nên một khoảnh khắc vừa tình cảm vừa như đang "đánh dấu chủ quyền".

Đặc biệt, khi ngắm bà xã trong bộ váy trắng mang đậm tinh thần cô dâu, Trấn Thành không giấu được sự thích thú. Nam MC nhẹ nhàng dành lời khen: "Đẹp, đẹp", đồng thời nở nụ cười đầy tự hào hướng về phía Hari Won.

Một người diện váy cưới, một người bảnh bao như chú rể, lại liên tục trao nhau những ánh mắt và cử chỉ ngọt ngào, Trấn Thành - Hari Won nhanh chóng chiếm trọn tâm điểm tại sự kiện. Nếu không biết đây là show thời trang, những khoảnh khắc của cặp đôi dễ khiến người đối diện có cảm giác họ đang xuất hiện tại chính đám cưới của mình.

Hari Won khoác tay, ánh mắt hạnh phúc khi thấy chồng đến ủng hộ

Sự xuất hiện của cặp đôi thu hút sự chú ý của công chúng, truyền thông

Trấn Thành ngọt ngào khen khi thấy Hari Won thích thú khoe bộ váy trắng

Hạ Anh/Clip: Đi soi sao đi