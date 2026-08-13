Nơi Phương Mỹ Chi hẹn hò

Ra mắt tối 12/8, “Thiên Đường Với Người Thương” đánh dấu lần đầu sau hơn 13 năm ca hát Phương Mỹ Chi đặt tình yêu đôi lứa ở vị trí trung tâm trong một MV chính thức. Nữ ca sĩ vào vai Chi, đóng cặp cùng diễn viên Bảo Định trong vai Định. Hai nhân vật là đôi bạn “thanh mai trúc mã”, cùng lớn lên trong một phum sóc Khmer Nam Bộ, sau đó yêu nhau, kết hôn và đi cùng nhau qua nhiều chặng của cuộc đời.

Không có những màn chia tay hay xung đột kịch tính, tình cảm của Chi và Định được kể bằng những khoảnh khắc đời thường: từ những buổi tập múa, sinh hoạt cộng đồng, rong chơi giữa đồng thốt nốt đến khi một cành hoa sứ được chàng trai cài lên tóc cô gái. Khi trưởng thành, Chi trở thành vũ công rồi giáo viên dạy múa cho trẻ em; Định gắn bó với nghề chế tác nhạc cụ ngũ âm.

Bao quanh hành trình ấy là hệ thống bối cảnh mang đậm dấu ấn Khmer Nam Bộ. Theo Tiền Phong, ê-kíp xác nhận đã lựa chọn Chùa Cò, Chùa Vàm Ray và những cánh đồng thốt nốt để ghi hình, thực hiện cho các bối cảnh khi cặp đôi gặp nhau, hẹn hò, cùng tham gia các hoạt động.

MV mới của Phương Mỹ Chi mang đậm dấu ấn Khmer Nam Bộ

Hai ngôi chùa Khmer nổi tiếng xuất hiện trong MV

Chùa Cò, còn gọi là chùa Phnô Đôn, chùa Nodol hay chùa Giồng Lớn, hiện nằm tại xã Đại An, tỉnh Vĩnh Long; trước đây khu vực này thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Một nguồn của Báo Vĩnh Long ghi nhận chùa được xây dựng từ năm 1766 và đã trải qua nhiều lần trùng tu.

Tên gọi “Chùa Cò” bắt nguồn từ chính cảnh quan đặc biệt ở đây. Trong nhiều năm, khuôn viên nhiều cây xanh của chùa trở thành nơi hàng loạt chim, cò tìm về sinh sống. Tại đây từng ghi nhận cò trắng, cò quắm, cò đầu đỏ, cò đầu vàng, cò mỏ vàng, cò mỏ đen cùng cồng cộc, bồ câu… Nhà chùa còn mở rộng vườn cây để đàn chim có không gian cư trú.

Bên cạnh khung cảnh xanh mát, chùa gây chú ý bởi kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer. Chánh điện được trang trí với nhiều hoa văn, tượng Phật; mái uốn cong, các đỉnh tháp nhọn cùng những hình tượng như Reahu, thần bốn mặt Mohabrom hay chim thần Kâyno. Quần thể còn có tháp đựng cốt, nhà tăng và nhà hội.

Chùa Cò (Ảnh Crystal Bay)

Nếu Chùa Cò đem đến cảm giác gần gũi với cây xanh và đời sống phum sóc, Chùa Vàm Ray lại tạo ấn tượng hoàn toàn khác bởi sắc vàng rực cùng kiến trúc mang dấu ấn Angkor.

Ngôi chùa hiện tọa lạc tại ấp Vàm Ray, xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long, trước đây thuộc xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Theo VOV, cổng tam quan được thiết kế dạng tháp nhọn nhiều tầng, trang trí dày đặc các hình tượng như tiên nữ Keyno và chim thần Krud. Chánh điện nổi bật với lớp sơn son thếp vàng, bốn cổng hướng về bốn phương.

Một công trình đặc biệt khác là tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 54 m, cao 20 m, nằm đối diện chánh điện và cũng được phủ sắc vàng. Không chỉ là điểm tham quan, Vàm Ray hiện vẫn gắn với đời sống tâm linh, văn hóa của cộng đồng Khmer, đặc biệt trong các dịp Chôl Chnăm Thmây, Ok Om Bok hay Đôn Ta.

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 54 m ở chùa Vàm Ray (Ảnh MiA) Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 54 m ở chùa Vàm Ray (Ảnh MiA)

Một số phân cảnh của cặp đôi được quay tại 2 ngôi chùa trên trong MV

“Thiên đường” không chỉ là một địa điểm

Bên cạnh hai ngôi chùa, MV còn đưa người xem qua đồng thốt nốt, dòng sông, lớp học múa và nhà sinh hoạt cộng đồng. Đám cưới của Chi - Định cũng tái hiện nghi thức truyền thống Khmer, trong đó có nghi thức buộc chỉ đỏ do Achar Sơn Tịch trực tiếp thực hiện, mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho đôi vợ chồng.

Có thể nhìn toàn bộ bối cảnh qua ba lớp: chùa là không gian tâm linh; đồng ruộng, sông nước là nơi con người sống và yêu; còn nhà sinh hoạt, lớp múa và nghi lễ là nơi văn hóa được thực hành, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bởi vậy, nơi Phương Mỹ Chi “hẹn hò người thương” trong MV không phải một địa điểm xa hoa. Đó là cả một vùng không gian được tạo nên từ ngôi chùa, cánh đồng, dòng sông và cộng đồng. Cũng từ câu chuyện tình Chi - Định, Phương Mỹ Chi cho biết cô muốn đi xa hơn tình yêu đôi lứa, dùng một câu chuyện cá nhân để bày tỏ tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam.