Trắng đêm tìm kiếm 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng ở Hưng Yên

Trả lời phóng viên Báo Điện Tử VTC News ngày 1/4, lãnh đạo Công an xã Phụng Công cho biết lực lượng chức năng vẫn đang xác minh và tìm kiếm tung tích của 3 mẹ con nghi gieo mình xuống khu vực sông Hồng đoạn thuộc cống Xuân Quan trên địa bàn xã.

Chiếc xe máy cùng bức thư và nhiều vật dụng được người dân phát hiện tại khu vực cống Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Theo vị lãnh đạo này, 3 mẹ con là người ở địa phương khác đến. Sau khi xuyên đêm tìm kiếm , đến 7h30 ngày 1/4, lực lượng chức năng cùng Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ vẫn chưa tìm thấy tung tích của 3 mẹ con.

Hiện lực lượng tìm kiếm vẫn đang bố trí 3 xuồng tổ chức rà soát, tìm kiếm dọc khu vực cống Xuân Quan và sông Hồng. Đồng thời, cơ quan công an cùng rà soát camera khu vực để tìm kiếm thêm thông tin.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tổ chức tìm kiếm tung tích của 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng tại khu vực cống Xuân Quan.

Trước đó vào đêm 31/3, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên và nhiều đôi dép bị bỏ lại tại khu vực cống Xuân Quan kèm theo bức thư được viết bằng mực đỏ.

Nội dung bức thư gửi bố mẹ và mọi người cho biết cuộc sống 7 năm qua luôn đau khổ vì bị chồng hành hạ nhiều lần. Đáng nói, sau khi ly hôn thì cuộc sống vẫn không được yên ổn do chồng cũ liên tục đến đập phá, chửi bới xúc phạm.

Cán bộ công an điều tiết giao thông khu vực khi có nhiều người dân đổ về theo dõi công tác tìm kiếm.

Ở phần cuối thư ghi nội dung: “ Con và 2 cháu đi là cách giải thoát tốt nhất. Mẹ yêu 2 con rất nhiều và dù như nào 3 mẹ con mãi mãi bên nhau. Yêu 2 con: Bùi T.A; Bùi N.Th” và nhắn nhủ ai nhặt được thư này thì liên hệ người nhà vớt xác 3 mẹ con ở sông Hồng kèm theo 3 số điện thoại liên hệ.

Theo người nhà của nạn nhân, con gái của họ là Phạm Thị T. (sinh năm 1997, trú tại xã Cửu Cao cũ, tỉnh Hưng Yên) lập gia đình năm 2019 với người đàn ông sinh năm 1987 (trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Cả hai có 2 người con, cháu gái lớn hiện được 6 tuổi và cháu trai được 4 tuổi.

Hiện tung tích của 3 mẹ con vẫn chưa được tìm thấy.

Giữa hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn nên đã ra tòa ly hôn từ ngày 6/1/2026. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 29/3, chồng cũ của chị T. liên tục tìm đến hành hung, chửi bới, đe dọa.

“Có thể vì lại bị đánh đập, đe dọa nên cháu hoảng loạn không làm chủ được mình chứ bản thân cháu cũng là con người chịu đựng nhiều năm nay rồi. Hôm qua cháu bỏ đi, gia đình không biết, thấy ở trên này họ gọi là có xe máy ở trên này kèm thư để lại nên tức tốc đến đây nhưng hiện vẫn chưa thấy tung tích của mấy mẹ con” , người thân nạn nhân chia sẻ.