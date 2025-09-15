Tranh cãi chuyện vé tàu "Hà Nội 5 cửa ô" 550.000 - 750.000 quá đắt: Những người đã thật sự trải nghiệm nói gì?

Những ngày gần đây, sự ra mắt của chuyến tàu 2 tầng mang tên "Hà Nội 5 cửa ô" đã khiến nhiều người chú ý. Khởi hành từ ga Hà Nội và kết thúc tại ga Từ Sơn (Bắc Ninh), chuyến tàu không chỉ được giới thiệu như một phương tiện di chuyển đơn thuần, mà còn được kỳ vọng trở thành "không gian văn hoá di động", kết nối ký ức nghìn năm của đất Thăng Long với vùng Kinh Bắc trù phú.

Không ít người háo hức trải nghiệm, nhưng cũng có nhiều ý kiến băn khoăn trước mức giá vé dao động từ 550.000 đến 750.000 đồng một người. Liệu số tiền này có thực sự xứng đáng cho một hành trình vỏn vẹn vài tiếng?

Với giá vé 550.000 - 750.000 đồng/vé, du khách được trải nghiệm những gì?

Điểm đặc biệt của "Hà Nội 5 cửa ô" nằm ở chỗ nó không giống bất kỳ chuyến tàu nào khác. Ngay khi bước lên toa, hành khách dễ dàng ấn tượng ngay trước một không gian sang trọng và chỉn chu, với thiết kế hiện đại, điều hoà mát lạnh, ghế ngồi thoải mái và cửa sổ rộng mở để ngắm trọn cảnh quan ven đường. Tàu được thiết kế 2 tầng, gồm 5 toa mang tên 5 cửa ô nổi tiếng của Hà Nội, mỗi toa như một dấu ấn văn hoá nhỏ gợi nhắc về quá khứ.

Trong suốt hành trình kéo dài 3,5 giờ, du khách không chỉ ngồi trên tàu ngắm cảnh mà còn được trải nghiệm một "tour văn hoá sống động". Khi dừng ở ga Long Biên, mọi người có cơ hội dừng lại để ngắm cảnh và chụp ảnh.

Đến ga Từ Sơn, sẽ có ô tô đưa khách tới đền Đô để làm lễ và tham quan. Tại Thuỷ Đình, những liền anh liền chị cất giọng quan họ mượt mà, đưa du khách chìm đắm trong giai điệu quan họ Bắc Ninh. Cũng tại đây, du khách được lắng nghe hướng dẫn viên kể về lịch sử, được xem nghệ nhân in tranh Đông Hồ - một trong những nét đẹp văn hoá đặc trưng xứ Kinh Bắc.

Ngay trên tàu, cả chiều đi và chiều về, hành khách được phục vụ những thức quà mang hồn Hà Nội như xôi cốm, trà sen nhài, bánh rán, bánh đa… Mỗi món ăn nhỏ đều gợi nên một câu chuyện ẩm thực, một chút hương vị thân quen. Cùng với đó là những tiết mục nghệ thuật dân gian nối tiếp nhau: từ chèo, hát văn, ca trù cho đến quan họ. Tất cả tạo nên một hành trình ngập tràn âm nhạc, ẩm thực và văn hoá - điều khó có thể tìm thấy ở một chuyến tàu thông thường.

Những hành khách đã trải nghiệm nói gì về giá vé?

Chưa chạy xuyên tuần, những chuyến tàu khá đông khách bởi có nhiều người muốn trải nghiệm thử.

Bạn Nguyễn Thị Lệ Quỳnh (Hà Nội) chia sẻ: "Thực sự mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Đầu tiên mình có đọc được là ở trên báo chí nói về chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" này. Ngay lập tức là mình đã book chuyến ngày hôm nay mà không do dự gì cả. Và đến trải nghiệm tại đền Đô này thì nói chung là rất hài lòng."

Quỳnh đặc biệt ấn tượng với thiết kế của đoàn tàu: "Đoàn tàu gồm có 5 toà, mình book ở hạng ghế VIP là ở toa Ô Chợ Dừa. Những trải nghiệm trên tàu được mọi người đón tiếp, hướng dẫn rất nhiệt tình. Đặc biệt là khi về thì mình được đi xuyên qua các toa, rất thú vị." Khi được hỏi về giá vé, Quỳnh cho rằng: "Với những điều mà chuyến tàu mang lại, những giá trị tinh thần cũng như văn hóa thì mình thấy không hề đắt."

Bạn trẻ Lệ Quỳnh

Còn với chị Nhi (hiện sinh sống tại TP.HCM), lý do lựa chọn chuyến tàu cũng rất đặc biệt: "Vừa tối ở Hà Nội diễn ra sự kiện A80 nhưng do chị bận một số công việc, không sắp xếp được nên hôm nay chị muốn ra Hà Nội và trải nghiệm lại cái "hậu" của A80. Đặc biệt là chị nghe nói chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" vừa mới khai trương, chị cảm thấy rất thú vị bởi vì đây là một trong những chuyến tàu bảo tồn vấn đề về di sản, văn hóa nên chị đã thử trải nghiệm."

Trải nghiệm này mang lại cho chị cảm giác quay ngược thời gian: "Khi lên tàu, không gian tạo cho mình một cảm xúc như sống lại Hà Nội xưa. Và đặc biệt là đến đền Đô, một nơi có truyền thống về di sản hát quan họ của Bắc Ninh. Chị cảm thấy rất thú vị khi được nghe và được xem những nghệ nhân ở đây biểu diễn."

Nói về mức giá vé, chị Nhi cho rằng hoàn toàn hợp lý: "Thật sự chị thì cảm thấy là giá vé này phù hợp dành cho mọi đối tượng du khách. Trên chuyến tàu, chúng ta không những được trải nghiệm hành trình di chuyển mà còn được thưởng thức văn hóa, ẩm thực, được nghe quan họ. Chị rất ấn tượng với món xôi cốm của người Hà Nội."

Chị Nhi đến từ TP.HCM

Bạn trẻ Nguyễn Thị Minh Trang (Đông Anh, Hà Nội) thì bày tỏ sự háo hức: "Mình rất hào hứng với chuyến tàu này. Từ đầu tháng 8 khi có thông tin, mình đã đi tìm hiểu rồi. Và hôm nay được trải nghiệm thì thấy rất thích, rất hào hứng." Nói về mức giá, Trang thẳng thắn: "Chuyến tàu này thì khi mới nghe giá mọi người thấy đắt. Nhưng mình cảm thấy với dịch vụ như thế này thì không hề đắt. Đây là giá khứ hồi, có bữa ăn nhẹ, có hướng dẫn viên, được tìm hiểu văn hóa địa phương. Dịch vụ cũng rất tốt, mình thấy rất ok."

Bạn trẻ Minh Trang (trái)

Có thể thấy, giữa những ý kiến tranh cãi trên mạng xã hội, trải nghiệm thực tế lại mang đến một góc nhìn khác. Với nhiều hành khách, "Hà Nội 5 cửa ô" không chỉ là một chuyến tàu, mà là một hành trình gói trọn tinh hoa văn hoá Thăng Long - Kinh Bắc trong vài giờ ngắn ngủi. Và có lẽ, giá trị lớn nhất của nó không nằm ở con số 550.000 hay 750.000 đồng, mà ở cảm xúc, ký ức và những dư vị văn hoá đọng lại sau khi chuyến tàu kết thúc.