Tranh cãi vụ cháu bé ở Hà Nội ném dép trúng van nước chung cư khiến 4 thang máy lênh láng, hư hỏng

29-09-2025 - 08:49 AM | Xã hội

Trong lúc chơi ở hành lang chung cư, một cháu bé đã ném dép trúng vào van nước cứu hỏa gắn trên trần nhà khiến nước chảy lênh láng, tràn vào thang máy khiến nhiều thang bị hư hỏng.

Clip các em nhỏ chơi ném dép gây hỏng van nước chữa cháy

Mạng xã hội xôn xao clip 3 em nhỏ tại một tòa chung cư thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) chơi ném dép ở hành lang làm hỏng van chữa cháy, khiến nước tràn vào thang máy gây hỏng nặng.

Theo clip được đăng tải, ngày 27/9 có 3 cháu nhỏ chơi ném dép tại sảnh tầng 5 tòa chung cư CT12B thuộc Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Một trong 3 cháu đã ném dép trúng vào van nước cứu hỏa gắn trên trần nhà khiến cho nước chảy lênh láng trong nhiều giờ liền. Nước đã tràn vào thang máy và gây lỗi thang máy.

Ban quản lý tòa chung cư cho biết sự cố này khiến nước tràn vào, khiến hệ thống 4 thang máy bị hư hỏng, trong đó đã khắc phục được 2 thang.

Ước tính, kinh phí để thay thế một thang máy mới vào khoảng hơn 2 tỷ đồng, gồm công tác tháo dỡ thang cũ và thay thế thang mới.

Tranh cãi vụ cháu bé ở Hà Nội ném dép trúng van nước chung cư khiến 4 thang máy lênh láng, hư hỏng- Ảnh 1.

Hình ảnh các em nhỏ chơi ở hành lang chung cư.

Hiện vụ việc nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây nên sự việc trên là sự giáo dục của cha mẹ chưa nghiêm. Do đó, trẻ nhỏ chơi làm hỏng đồ thì cha mẹ phải đền là đúng. Nếu phải đền số tiền 2 tỷ đồng thì đó cũng là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng trẻ con nhỏ chơi đùa gây hỏng đồ là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, số tiền đền như thế nào thì phải tính toán lại, chứ không phải đền cả một thang máy mới cho tòa nhà. Bên cạnh đó, trong vụ việc trên có 3 trẻ chơi, nhưng chỉ một em ném trúng van nước. Vậy thì gia đình 3 bé chia nhau đền hay chỉ gia đình trẻ ném trúng van nước phải đền.

Một số ý kiến cũng cho rằng Ban quản lý cũng phải có trách nhiệm, bởi khi sự việc xảy ra và kéo dài nhiều giờ nhưng ca trực không có phản ứng kịp thời dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.

Tòa nhà trên do Xí nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Thời gian qua, các tòa nhà do doanh nghiệp này xây dựng trong khu đô thị đã nhiều lần bị hỏng thang máy khiến cư dân bức xúc, trong đó có tòa nhà vừa xảy ra sự cố.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

