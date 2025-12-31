Trao khoảng 1,3 tỷ đồng học bổng cho gần 300 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh rằng các gói học bổng này không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, đặc biệt cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là nguồn khích lệ lớn để các em kiên trì học tập, nghiên cứu và rèn luyện toàn diện.

Được biết, mỗi năm, tổng số học bổng hỗ trợ sinh viên của Học viện có thể lên tới hàng chục tỷ đồng và được trao ở nhiều đợt khác nhau trong năm. Những suất học bổng này không chỉ giúp sinh viên giảm gánh nặng chi phí học tập, mà còn là động lực tinh thần to lớn.

TS Nguyễn Công Tiệp cũng khẳng định sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp là một đóng góp quý giá cho giáo dục đại học, góp phần tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện ước mơ học tập và phát triển nghề nghiệp tương lai.

Học viện hiện có mối quan hệ hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp, ngân hàng và quỹ trong và ngoài nước. Trong đó, 10 doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện dưới sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với nhiều nội dung hợp tác như đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng nhân lực, đặc biệt là tài trợ học bổng cho sinh viên.

Tại buổi lễ, nhiều sinh viên chia sẻ rằng việc nhận học bổng không chỉ là niềm vinh dự lớn, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để tiếp tục nỗ lực trong học tập và tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt nam được nhận học bổng.

Không chỉ dừng lại ở chương trình trao học bổng lần này, trong nhiều năm qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã duy trì và mở rộng nhiều chương trình học bổng quy mô lớn nhằm đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Đáng chú ý, Học viện cũng triển khai nhiều chương trình học bổng theo nhóm đối tượng, tiêu biểu như học bổng "Tôi yêu quê hương" với hàng trăm suất học bổng toàn phần và bán phần, cùng các học bổng hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kỹ năng mềm dành cho sinh viên. Song song với đó, Học viện duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để huy động nguồn lực xã hội hóa cho công tác đào tạo, qua đó mang đến hàng nghìn suất học bổng giá trị mỗi năm. Bên cạnh các học bổng trong nước, sinh viên Học viện còn có cơ hội tiếp cận nhiều chương trình học bổng, trao đổi và đào tạo quốc tế tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác, góp phần mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và hội nhập toàn cầu.