Trí tuệ nhân tạo tăng khoảng cách thế hệ trên thị trường lao động Hàn Quốc

02-11-2025 - 20:50 PM | Tài chính quốc tế

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng khoảng cách thế hệ trên thị trường lao động Hàn Quốc.

(Ảnh minh họa: Linkedin)

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh việc làm của lực lượng lao động trẻ sụt giảm mạnh trong các ngành dễ bị trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế. Kết quả trong báo cáo do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc mới công bố.

Dữ liệu cho thấy từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2025, trên thị trường lao động Hàn Quốc, khoảng 211.000 việc làm của nhóm tuổi từ 15 - 29 đã biến mất. 208.000 việc làm trong số này thuộc các ngành nghề dễ bị AI thay thế. Cùng giai đoạn này, số việc làm của người ở độ tuổi 50 lại tăng thêm 209.000, khoảng 70% cũng nằm trong các ngành liên quan đến AI.

Sự thay đổi trên đặc biệt rõ rệt trong các ngành như lập trình, xuất bản, dịch vụ chuyên môn và thông tin.

Xu hướng đang tạo ra những dấu hiệu ban đầu của một "thị trường lao động thiên lệch theo thâm niên". Điều này cảnh báo về một tương lai mà thanh niên mới gia nhập thị trường có thể gặp rào cản lớn trong việc tìm kiếm việc làm truyền thống.

Trí tuệ nhân tạo tác động mạnh mẽ đến nhiều khía cạnh của cuộc sống. AI cũng đã và đang cách mạng hóa thị trường lao động ở Đông Nam Á. Tiềm năng của AI trong việc nâng cao hiệu quả và đổi mới đồng thời tạo ra tác động kinh tế xã hội rộng lớn rất đáng kể.

(Ảnh: Discover Magazine)

Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới năm 2024 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ lệ thất nghiệp tại nhiều quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ khá cao. Thái Lan và Singapore là hai quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất lần lượt là 1,1% và 1,9%. Trong khi đó, Việt Nam có tỷ lệ thất nghiệp 2,1%, Malaysia 3,5%, Philippines 5,1% và Indonesia 5,2%.

Mặc dù thị trường lao động đang chứng kiến một bầu không khí đầy thách thức, một số ngành công nghiệp vẫn tăng trưởng cao vượt trội hơn các ngành khác. Đó là những ngành như an ninh lương thực, AI và blockchain, thương mại điện tử, sản xuất và thị trường chăm sóc sức khỏe.

AI đang trở thành nền tảng của nền kinh tế số. Các giải pháp sáng tạo như ChatGPT trao quyền cho các công ty khởi nghiệp tiếp thị, bán hàng, tạo nội dung, thu thập và phân tích dữ liệu cũng như tăng cường sự tương tác của khách hàng.

Đông Nam Á là khu vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư - dù là nhà đầu tư mạo hiểm hay những gã khổng lồ công nghệ. Các công ty như Apple, Microsoft, Google và Nvidia cùng nhiều công ty khác đang đầu tư hàng triệu USD để mở rộng hoạt động và tuyển thêm nhân viên cho doanh nghiệp của mình. Và trí tuệ nhân tạo có thể cải thiện quy trình tuyển dụng và quản lý nhân viên.

Theo Quỳnh Chi

vtv.vn

