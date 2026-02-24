"Triển Chiêu" sinh ra ở Việt Nam: Ly hôn 2 mỹ nhân Cbiz, giờ thành tỷ phú nhờ lấy nữ đại gia kém 18 tuổi

Trong showbiz Trung Quốc, nhắc đến nghệ sĩ gốc Việt, công chúng thường chỉ nhớ đến cái tên Chung Lệ Đề. Thế nhưng, ít ai biết rằng còn một tài tử sinh ra tại TP.HCM, từng khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ suốt nhiều thập niên, vừa giàu có bậc nhất vừa sở hữu diện mạo "thách thức thời gian" chính là Lữ Lương Vỹ - nam thần thanh xuân của hàng triệu khán giả mê phim Hong Kong (Trung Quốc).

Từ đứa trẻ sinh ra ở khu Chợ Lớn đến tài tử hàng đầu châu Á

Sinh năm 1956 tại khu Chợ Lớn, Lữ Lương Vỹ có tuổi thơ gắn liền với những con phố sầm uất của TP.HCM xưa. Năm 11 tuổi, anh theo cha mẹ cùng 5 anh chị em trở về Hong Kong sinh sống, mở ra bước ngoặt định mệnh cho cuộc đời mình. Khi trưởng thành, được cha định hướng, Lữ Lương Vỹ theo học diễn xuất và gia nhập lớp đào tạo ngôi sao của TVB. Nhờ ngoại hình nam tính, phong trần cùng lối diễn xuất cuốn hút, anh nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhà đài, trở thành "tiểu sinh" được o bế hàng đầu. Dưới sự hậu thuẫn của TVB, sự nghiệp Lữ Lương Vỹ lên như diều gặp gió.

Thập niên 1990 được xem là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Lữ Lương Vỹ. Anh được cả TVB lẫn ATV tranh nhau nâng đỡ, góp mặt trong gần 100 bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, đồng thời hợp tác với loạt tên tuổi lẫy lừng của giới giải trí Hoa ngữ.

Trong đó, vai Đinh Lực trong Bến Thượng Hải và đặc biệt là vai Triển Chiêu trong Tân Bao Thanh Thiên đã đưa tên tuổi Lữ Lương Vỹ lên hàng sao kinh điển. Anh trở thành Triển Chiêu được yêu thích thứ hai, chỉ sau Hà Gia Kính, đồng thời là Triển Chiêu duy nhất sinh ra tại Việt Nam trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ.

Diện mạo phong trần, nam tính của Lữ Lương Vỹ thời trẻ. Ảnh: Sohu.

Anh là "Triển Chiêu" được yêu thích thứ hai chỉ sau Hà Gia Kính

2 cuộc tình đổ vỡ với mỹ nhân Cbiz và cú đổi đời sau khi cưới vợ kém chục tuổi

Là tài tử đẹp trai hàng đầu, giàu có và nổi tiếng bậc nhất Cbiz, Lữ Lương Vỹ không thiếu bóng hồng vây quanh. Đời tư của anh từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực với những cuộc hôn nhân chóng vánh. Người vợ đầu tiên của Lữ Lương Vỹ là minh tinh Châu Hải My - nàng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ". Hai người nên duyên sau khi hợp tác dự án Đảo Nở Phong Vân vào năm 1985. Sau 3 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ). Thế nhưng, cuộc hôn nhân của cặp trai tài - gái sắc xứ Hương Cảng này chỉ kéo dài vài tháng trước khi tan vỡ vì khác biệt quan điểm sống.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Lữ Lương Vỹ là với Hoa hậu Quảng Mỹ Vân. Đáng tiếc, mối quan hệ của chàng "Triển Chiêu" và Quảng Mỹ Vân sớm kết thúc chỉ sau một năm chung sống, cũng với lý do tiếp tục là nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng không thể dung hòa.

Lữ Lương Vỹ có cuộc hôn nhân kéo dài chỉ vài tháng với minh tinh Châu Hải My...

... và 1 năm với Hoa hậu Quảng Mỹ Vân. Ảnh: HK01.

Phải đến năm 2001, cuộc đời Lữ Lương Vỹ mới thực sự sang trang khi anh kết hôn với nữ doanh nhân Dương Tiểu Quyên, kém nam diễn viên 18 tuổi. Vợ Lữ Lương Vỹ là người có thế lực trong giới đầu tư Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Dương Tiểu Quyên tốt nghiệp Đại học kinh tế Bắc Kinh, từng đảm nhận vai trò Hội trưởng thương hội Thâm Quyến (Trung Quốc), sở hữu khối tài sản riêng kếch xù nhờ kinh doanh rượu, túi xách.

Dưới sự hỗ trợ và cố vấn của vợ đại gia, Lữ Lương Vỹ đã mở công ty quảng cáo và kinh doanh bất động sản. Mỗi năm, Lữ Lương Vỹ thu lợi nhuận 200-400 triệu NDT (740-1.400 tỷ đồng). Lữ Lương Vỹ và Dương Tiểu Quyên nằm trong danh sách tỷ phú giàu nhất nhì xứ Cảng Thơm. Theo thống kê mới nhất của truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) trong năm 2025, tổng tài sản ròng của vợ chồng tài tử hàng đầu này đã đạt tới con số 10 tỷ HKD (33,9 nghìn tỷ đồng). Bản thân tài tử Tân Bao Thanh Thiên cũng có trong tay nhiều bất động sản giá trị, biệt thự sang trọng và cả máy bay riêng. Dù sở hữu khối tài sản lớn, vợ chồng Lữ Lương Vỹ rất kín đáo, không bao giờ khoe khoang cuộc sống xa hoa lên MXH. Cặp đôi có với nhau 1 con trai.

Lữ Lương Vỹ phát tài, chuyển mình thành tỷ phú sau khi cưới Dương Tiểu Quyên. Ảnh: Sina.

Từ khi kết hôn đến nay, Lữ Lương Vỹ nhiều lần bị mỉa mai "cưới đại gia", "đổi đời nhờ vợ", "chuột sa chĩnh gạo". Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết không quá bận tâm với những lời gièm pha, ngược lại anh tự đó là những lời đùa vui không ác ý để nhẹ lòng. Lữ Lương Vỹ cho biết anh cảm thấy may mắn, mãn nguyện vì bà xã ưu tú, tài giỏi đã chọn cưới mình. "Có nhiều người đàn ông giàu hơn tôi, thành đạt hơn tôi theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không phải người sống vì tiền. Cô ấy theo đuổi tình yêu chân thành không toan tính vụ lợi, đam mê nghệ thuật nên đã chọn tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi cưới được Tiểu Quyên. Tiền tôi kiếm được đều giao cho cô ấy quản lý", tài tử hàng đầu tự hào nói về vợ đại gia.

Theo Lữ Lương Vỹ, trong 25 năm chung sống, vợ chồng anh hiếm khi cãi nhau to. Khi có mâu thuẫn, họ thống nhất giải quyết dứt điểm mọi chuyện trong 10 phút. Chàng "Triển Chiêu" chia sẻ vợ anh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn đảm việc nhà, hiếu thuận với cha mẹ đôi bên khiến anh không phải lo lắng gì.

Lữ Lương Vỹ chẳng ngại tiếng "đổi đời nhờ vợ", "chuột sa chĩnh gạo". Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu, On