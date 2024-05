Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở 3 tỉnh

Chiều 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để công bố quyết định của Ban Bí thư và thực hiện quy trình về công tác cán bộ .

Theo báo An Giang , tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định đại tá Thạch Thanh Tú- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Đại tá Thạch Thanh Tú.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất giới thiệu nhân sự của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang tiến hành bầu bổ sung đồng chí Thạch Thanh Tú vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó vào ngày 22/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y:

Ông Phan Văn Túc - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ông, bà: Sùng A Nủ - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Quốc Khanh - Chánh Thanh tra tỉnh; và Bùi Thị Thu Hương - Trưởng phòng Nghiệp vụ III - Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được nhận quyết định chuẩn y của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà đề nghị các cán bộ trên cương vị công tác mới, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng học hỏi nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm trong sáng, làm việc "đúng vai, thuộc bài".

Chiều 21/5, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 31.

Theo báo Nam Định , tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Cụ thể:

Quyết định số 1250-QĐNS/TW, ngày 17/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025;

Quyết định số 1210-QĐNS/TW, ngày 25/4/2024 của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí: Lưu Quang Tuyển, Bí thư Huyện ủy Nam Trực; Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư quyết định bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.