Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Vinh dự đi cùng trách nhiệm lớn của các doanh nghiệp 'Khởi nghiệp kiến quốc'

07-08-2025 - 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều tối 5/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh chủ trì cuộc họp với đại diện của nhóm các doanh nghiệp tham gia Triển lãm do Bộ Công Thương phụ trách, các gian hàng của nhóm doanh nghiệp "khởi nghiệp kiến quốc" nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến tổ chức thi công của các đơn vị tại Triển lãm.

Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Vinh dự đi cùng trách nhiệm lớn của các doanh nghiệp 'Khởi nghiệp kiến quốc'- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tại cuộc làm việc, đại diện các doanh nghiệp nêu những khó khăn liên quan đến thi công mặt bằng, lắp đặt sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đặc thù.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ với các doanh nghiệp về những khó khăn trong khâu lên ý tưởng, thiết kế, nhận mặt bằng và thi công, đồng thời nhấn mạnh cái gian hàng của các đơn vị mang tên là "Khởi nghiệp kiến quốc", đều nằm trong top của thương hiệu quốc gia, đây vừa là vinh dự nhưng cũng vừa là trách nhiệm lớn.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần bám sát tiến độ, không được vì lý do khách quan, chủ quan để bị chậm so với mặt bằng chung của triển lãm.

Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Vinh dự đi cùng trách nhiệm lớn của các doanh nghiệp 'Khởi nghiệp kiến quốc'- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương tiếp nhận mặt bằng, khẩn trương hoàn tất việc thiết kế, đến ngày 8/8 phải đồng loạt khởi động thi công - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh Triển lãm lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mang tầm vóc quốc gia và khu vực, thu hút sự chú ý của toàn dân và khách quốc tế, do đó, chất lượng và hình thức các gian hàng phải được đảm bảo ở mức cao nhất.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các đơn vị.

Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Vinh dự đi cùng trách nhiệm lớn của các doanh nghiệp 'Khởi nghiệp kiến quốc'- Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương tiếp nhận mặt bằng, khẩn trương hoàn tất việc thiết kế, đến ngày 8/8 phải đồng loạt khởi động thi công, trong quá trình thi công, cần trao đổi trực tiếp với các đơn vị hỗ trợ để giải quyết vướng mắc, khó khăn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị thi công liên tục 24/24 giờ để đẩy nhanh tiến độ, doanh nghiệp cần đăng ký trước với ban quản lý để được hỗ trợ (về điện, an ninh, thẻ ra vào...).

Triển lãm 80 năm Quốc khánh: Vinh dự đi cùng trách nhiệm lớn của các doanh nghiệp 'Khởi nghiệp kiến quốc'- Ảnh 4.

Đại diện các doanh nghiệp nêu ý kiến - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng, các thành viên Ban chỉ đạo sẽ có mặt hàng ngày tại Triển lãm để kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp tháo gỡ khó khăn.

"Các doanh nghiệp được lựa chọn đều là những thương hiệu tiêu biểu, uy tín của quốc gia. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tối đa để hoàn thành gian hàng của mình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, xứng đáng với tầm vóc và ý nghĩa của Triển lãm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

*Ngay sau cuộc làm việc với các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cũng đã làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, đơn vị tư vấn thiết kế về các công việc liên quan.

Theo Giang Thanh

Báo Chính phủ

