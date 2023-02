Triển vọng nào cho TPBank trong năm 2023?

Năm 2022, TPBank tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 7.828 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2021. Tổng thu nhập hoạt động năm 2022 của ngân hàng đạt trên 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 15,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, TPBank đứng thứ 2 toàn ngành về tỷ lệ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ khi chỉ số này của nhà băng tím tăng hơn 1.337 tỷ chỉ trong 1 năm (tương ứng tăng 59,2%).

Năm 2022, tài sản sinh lời của TPBank tăng 11,1%. Trong đó, tăng trưởng tín dụng của TPBank đạt 14,3% so với đầu năm. Tăng trưởng cho vay của ngân hàng được dẫn dắt bởi mảng cho vay bán lẻ tăng 23,1% so với cùng kỳ, chiếm 58% tổng dư nợ.

TPBank cũng đứng đầu về tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi khách hàng năm qua khi tăng trưởng tới xấp xỉ 40%. Trong đó, bên cạnh 80% tiền gửi có kỳ hạn là lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) mới khi số lượng khách hàng lựa chọn TPBank làm ngân hàng giao dịch chính tăng cao. Tính riêng trong 11 tháng đầu năm 2022, số lượng tài khoản khách hàng của nhà băng này đã tăng tới 38%.

Những kết quả đạt được của TPBank là thành quả của chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi sản phẩm, hoạt động. TPBank đã trở thành ngân hàng thân thiết của hàng triệu người Việt Nam với tuyên ngôn “vì chúng tôi hiểu bạn” một cách thực chất thay vì chỉ tiếp cận một cách đơn thuần.

Trong nhiều năm liền, TPBank luôn giữ vững vai trò của một ngân hàng tiên phong trong công nghệ số, áp dụng số hóa trong quy trình nội bộ, cũng như gia tăng trải nghiệm với khách hàng. Các hoạt động kinh doanh luôn được bám sát, tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật, đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và lành mạnh. TPBank cũng liên tục nằm trong Top các doanh nghiệp nộp Thuế Thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất trong năm, đóng góp nhiều nhất cho Ngân sách Nhà nước.

Cuối năm 2022, tên tuổi của TPBank còn ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi vượt 143 bậc so với năm 2021 để vươn lên vị trí thứ 61 trong bảng xếp hạng 500 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do tạp chí The Asian Banker công bố. Thậm chí, trong các ngân hàng Việt trên bảng xếp hạng này, “Bank tím” đã vươn lên trở thành “Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam”.

Theo báo cáo phân tích mới đây, chứng khoán VnDirect cho rằng việc Ngân hàng nhà nước tăng mạnh 2 điểm % lãi suất điều hành sẽ tác động tiêu cực đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của các ngân hàng khi chi phí vốn tăng, trong khi lãi suất cho vay khó có thể theo kịp. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục khó khăn sẽ tác động xấu lên chất lượng tài sản, cũng như thanh khoản của các ngân hàng. Nhìn chung, chính sách tiền tệ thắt chặt và những bất ổn vĩ mô sẽ ảnh hưởng lên triển vọng ngành ngân hàng trong năm tới khi tăng trưởng tín dụng chậm lại, NIM thu hẹp và chi phí tín dụng tăng.

Trước khó khăn chung của toàn ngành, lợi nhuận ròng của TPBank cũng được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại, nhưng về dài hạn, theo VnDirect đánh giá, TPBank vẫn là một trong những ngân hàng dẫn đầu xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam nhờ vào lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi tiên phong trong chuyển đổi số thông qua thủ tục cho vay đơn giản và tinh gọn. Hơn nữa, chất lượng tài sản tốt và hệ số an toàn vốn cao (CAR 2022: 12,6%), tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ bao nợ xấu luôn ở mức trên 135% cũng là bộ đệm vững chắc cho ngân hàng trong việc tăng trưởng vào những năm tới.

Về triển vọng cổ phiếu TPB, VnDirect nhận định tích cực khi cho rằng việc thị trường điều chỉnh mạnh trong thời gian vừa qua đã đưa mức định giá của cổ phiếu TPBank về vùng rất hấp dẫn. Cụ thể, định giá của TPB đang ở mức 0,98 lần P/B 2023 (tương đương -2 độ lệch chuẩn trung bình 3 năm), dù sức khỏe nội tại và tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng vẫn duy trì tốt trong dài hạn. Vì vậy, nhóm phân tích cho rằng những rủi ro đã phần nào được phản ánh.

Một tín hiệu đáng mừng khác đối với các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu TPBank là việc ngân hàng này chuẩn bị chi trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 25%. Theo đó, sau nhiều năm tạm dừng theo yêu cầu của NHNN, TPBank đã tiên phong trong hoạt động trả cổ tức bằng tiền mặt khi thông tin về kế hoạch này cách đây không lâu.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/3 để trả cổ tức 25% bằng tiền mặt, tương ứng 2.500 đồng/cp. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 3/4.