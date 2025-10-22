Triệt phá 5 kho lạnh chứa 37,4 tấn thịt lợn chết, nhiễm bệnh: Bác sĩ cảnh báo loạt nguy cơ độc hại

Theo báo Tuổi Trẻ, tại cơ sở giết mổ của ông Phòng, lực lượng chức năng phát hiện 37,4 tấn thịt và da lợn đổi màu, nghi nhiễm bệnh, được cất giữ trong 5 kho lạnh. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ mẫu thịt dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Từ tháng 4/2025, ông Phòng cùng đồng phạm đã thu mua lợn chết, lợn bệnh với giá rẻ từ nhiều hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng, sau đó giết mổ, cấp đông rồi bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phòng để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng tiến hành tiêu hủy số thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở lò giết mổ của ông Phòng.

Thịt lợn trữ đông được phát hiện và kịp thời tiêu hủy. (Ảnh CQĐT)

Virus “sát thủ” trên đàn lợn

Dịch tả lợn châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus ASFV gây ra, khiến tỷ lệ lợn chết gần như 100%. Virus có khả năng tồn tại lâu trong thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thường từ vài tuần đến vài tháng, khiến việc kiểm soát dịch bệnh cực kỳ khó khăn.

Bệnh không lây sang người, nhưng điều đó không có nghĩa là thịt lợn nhiễm dịch tả an toàn. Con người có thể trở thành tác nhân trung gian phát tán virus khi tiếp xúc với nguồn bệnh như chuồng trại, phương tiện vận chuyển hay thực phẩm chế biến từ lợn nhiễm bệnh.

ThS.BS Trần Minh Dũng (Bệnh viện Đa khoa Medlatec) cho biết, dù virus ASF không gây bệnh trực tiếp cho người, nhưng thịt từ lợn nhiễm bệnh tuyệt đối không được giết mổ, lưu thông hay sử dụng làm thực phẩm.

Cơ quan Thú y Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH/OIE) đều yêu cầu tiêu hủy bắt buộc toàn bộ lợn mắc hoặc nghi mắc ASF để ngăn dịch lây lan. Việc giết mổ hay buôn bán thịt lợn bệnh có thể khiến virus phát tán, gây bùng phát dịch diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi.

Ngoài virus ASF, thịt lợn bệnh còn là môi trường lý tưởng cho nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm như: Salmonella, E. coli, Listeria, giun xoắn, sán dây… sinh sôi và phát triển. Người ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh có thể bị ngộ độc cấp, rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

“Lợn nhiễm dịch tả Châu Phi thường có sức đề kháng yếu, dễ nhiễm thêm các bệnh khác như liên cầu khuẩn, cúm, tai xanh, lở mồm long móng… nên có thể gây ra nhiều nguy cơ với sức khỏe con người”, bác sĩ Dũng cảnh báo.

Dấu hiệu nhận biết thịt lợn bệnh

Theo các chuyên gia, thịt lợn sạch, an toàn sẽ có màu đỏ hồng tự nhiên, mỡ trắng, thịt chắc và đàn hồi tốt. Khi luộc, nước thịt trong, có váng mỡ nổi rõ và mùi thơm đặc trưng.

Ngược lại, thịt lợn bệnh thường có những dấu hiệu sau:

- Có màu tái nhợt, bầm tím, bề mặt chảy nước, có mùi tanh hôi.

- Xuất hiện nốt xuất huyết nhỏ, thịt nhão, mất độ đàn hồi.

- Khi nấu chín, nước thịt có màu đục, không có mùi thơm và không nổi váng mỡ.

Người dân khi phát hiện thịt có dấu hiệu bất thường hoặc không rõ nguồn gốc thì tuyệt đối không nên sử dụng. Nếu ăn phải thịt có dấu hiệu bất thường, người dân cần theo dõi sức khỏe và đi khám ngay khi có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao để được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia cho rằng ngoài việc siết chặt kiểm tra, giám sát cơ sở giết mổ, cần tăng cường tuyên truyền và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức người tiêu dùng trong việc chọn mua thực phẩm rõ nguồn gốc, có kiểm định thú y.