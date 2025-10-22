Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá 5 kho lạnh chứa 37,4 tấn thịt lợn chết, nhiễm bệnh: Bác sĩ cảnh báo loạt nguy cơ độc hại

22-10-2025 - 13:04 PM | Sống

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Phòng (60 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo báo Tuổi Trẻ, tại cơ sở giết mổ của ông Phòng, lực lượng chức năng phát hiện 37,4 tấn thịt và da lợn đổi màu, nghi nhiễm bệnh, được cất giữ trong 5 kho lạnh. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ mẫu thịt dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi (ASFV).

Từ tháng 4/2025, ông Phòng cùng đồng phạm đã thu mua lợn chết, lợn bệnh với giá rẻ từ nhiều hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng, sau đó giết mổ, cấp đông rồi bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phòng để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng tiến hành tiêu hủy số thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở lò giết mổ của ông Phòng.

Triệt phá 5 kho lạnh chứa 37,4 tấn thịt lợn chết, nhiễm bệnh: Bác sĩ cảnh báo loạt nguy cơ độc hại- Ảnh 1.

Thịt lợn trữ đông được phát hiện và kịp thời tiêu hủy. (Ảnh CQĐT)

Virus “sát thủ” trên đàn lợn

Dịch tả lợn châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus ASFV gây ra, khiến tỷ lệ lợn chết gần như 100%. Virus có khả năng tồn tại lâu trong thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thường từ vài tuần đến vài tháng, khiến việc kiểm soát dịch bệnh cực kỳ khó khăn.

Bệnh không lây sang người, nhưng điều đó không có nghĩa là thịt lợn nhiễm dịch tả an toàn. Con người có thể trở thành tác nhân trung gian phát tán virus khi tiếp xúc với nguồn bệnh như chuồng trại, phương tiện vận chuyển hay thực phẩm chế biến từ lợn nhiễm bệnh.

ThS.BS Trần Minh Dũng (Bệnh viện Đa khoa Medlatec) cho biết, dù virus ASF không gây bệnh trực tiếp cho người, nhưng thịt từ lợn nhiễm bệnh tuyệt đối không được giết mổ, lưu thông hay sử dụng làm thực phẩm.

Cơ quan Thú y Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH/OIE) đều yêu cầu tiêu hủy bắt buộc toàn bộ lợn mắc hoặc nghi mắc ASF để ngăn dịch lây lan. Việc giết mổ hay buôn bán thịt lợn bệnh có thể khiến virus phát tán, gây bùng phát dịch diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi.

Ngoài virus ASF, thịt lợn bệnh còn là môi trường lý tưởng cho nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm như: Salmonella, E. coli, Listeria, giun xoắn, sán dây… sinh sôi và phát triển. Người ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh có thể bị ngộ độc cấp, rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

“Lợn nhiễm dịch tả Châu Phi thường có sức đề kháng yếu, dễ nhiễm thêm các bệnh khác như liên cầu khuẩn, cúm, tai xanh, lở mồm long móng… nên có thể gây ra nhiều nguy cơ với sức khỏe con người”, bác sĩ Dũng cảnh báo.

Dấu hiệu nhận biết thịt lợn bệnh

Theo các chuyên gia, thịt lợn sạch, an toàn sẽ có màu đỏ hồng tự nhiên, mỡ trắng, thịt chắc và đàn hồi tốt. Khi luộc, nước thịt trong, có váng mỡ nổi rõ và mùi thơm đặc trưng.

Ngược lại, thịt lợn bệnh thường có những dấu hiệu sau:

- Có màu tái nhợt, bầm tím, bề mặt chảy nước, có mùi tanh hôi.

- Xuất hiện nốt xuất huyết nhỏ, thịt nhão, mất độ đàn hồi.

- Khi nấu chín, nước thịt có màu đục, không có mùi thơm và không nổi váng mỡ.

Người dân khi phát hiện thịt có dấu hiệu bất thường hoặc không rõ nguồn gốc thì tuyệt đối không nên sử dụng. Nếu ăn phải thịt có dấu hiệu bất thường, người dân cần theo dõi sức khỏe và đi khám ngay khi có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao để được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia cho rằng ngoài việc siết chặt kiểm tra, giám sát cơ sở giết mổ, cần tăng cường tuyên truyền và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức người tiêu dùng trong việc chọn mua thực phẩm rõ nguồn gốc, có kiểm định thú y.

Những phần ngon nhất của thịt lợn: Ba chỉ chỉ xếp thứ 5, phần ngon nhất hiếm đến mức người bán cũng không nỡ ăn

Theo Ngoc Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày

Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày Nổi bật

Dãy số đẹp 567567 vừa trúng độc đắc: Tổng giải thưởng khiến nhiều người bất ngờ

Dãy số đẹp 567567 vừa trúng độc đắc: Tổng giải thưởng khiến nhiều người bất ngờ Nổi bật

Thiếu gia tập đoàn Sơn Hải - chồng Hoa hậu Đỗ Hà hôm nay 10 điểm!

Thiếu gia tập đoàn Sơn Hải - chồng Hoa hậu Đỗ Hà hôm nay 10 điểm!

12:50 , 22/10/2025
Ai là quân sư giỏi nhất Tam Quốc?

Ai là quân sư giỏi nhất Tam Quốc?

12:34 , 22/10/2025
Chân to như "chân voi", nước tiểu trắng như sữa: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ

Chân to như "chân voi", nước tiểu trắng như sữa: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờ

12:15 , 22/10/2025
5 bài học tôi rút ra sau 10 năm làm vợ: Có 3 loại tiền phụ nữ nhất định không được để chồng quản

5 bài học tôi rút ra sau 10 năm làm vợ: Có 3 loại tiền phụ nữ nhất định không được để chồng quản

12:12 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên