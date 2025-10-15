Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 phần của thịt lợn giàu dinh dưỡng bậc nhất, tốt hơn cả khoai lang, cà chua: Người Việt dùng từ lâu

15-10-2025 - 12:53 PM | Sống

Đây là loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin nhóm B, khoáng chất và chất béo tốt.

Chúng ta đều biết rằng việc ăn nhiều trái cây và rau củ là điều nên làm vì lợi ích dinh dưỡng mà chúng mang lại. Tuy nhiên, có một sản phẩm từ động vật đã được xếp hạng là còn tốt cho sức khỏe hơn nhiều loại rau xanh.

Trong bảng xếp hạng 100 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe nhất thế giới, mỡ lợn đã giành vị trí thứ 8 nhờ giá trị dinh dưỡng của nó. Với điểm số dinh dưỡng là 73/100, mỡ lợn được xếp hạng cao hơn 92 loại thực phẩm khác, bao gồm đậu Hà Lan, bắp cải tím, cà chua, cá thu, rau diếp, cam và khoai lang.

Theo BBC Future, mỡ lợn là một nguồn tốt cung cấp vitamin nhóm B và khoáng chất. Nó cũng chứa lượng chất béo không bão hòa cao hơn và tốt cho sức khỏe hơn so với mỡ cừu hay mỡ bò.

Mỡ lợn chứa các chất béo không bão hòa đơn như axit oleic – cũng được tìm thấy trong dầu ô liu – có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, nó cũng có một số chất béo bão hòa, nhưng hoàn toàn ổn nếu tiêu thụ với lượng vừa phải.

1 phần của thịt lợn giàu dinh dưỡng bậc nhất, tốt hơn cả khoai lang, cà chua: Người Việt dùng từ lâu- Ảnh 1.

Mỡ lợn có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn. (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, điều quan trọng là phải xem xét cách nuôi lợn để tận dụng hết giá trị dinh dưỡng của mỡ. Theo Surrey Live, mỡ lợn cung cấp các vitamin tan trong chất béo như vitamin D, đặc biệt là nếu lợn được nuôi ngoài trời.

Ngoài ra, mỡ từ lợn nuôi thả vườn thường bổ dưỡng hơn nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Vì vậy, bạn không cần lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi khi thưởng thức mỡ lợn. Tuy nhiên, giống như mọi thứ khác, tiêu thụ có chừng mực là điều then chốt.

Điều thú vị là không có loại thịt hay mỡ động vật nào khác lọt vào danh sách này.

Mỡ lợn có kết cấu mịn, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc tủ lạnh. Loại thực phẩm này thường có màu trắng hoặc kem, có thể dùng như bơ, dầu ăn để nấu nướng hoặc làm bánh. Từ rất lâu, người Việt đã biết sử dụng mỡ lợn cho các món xào và chiên rán.

Xôn xao suất cơm 130.000 đồng chỉ có ít thịt lợn, 2 miếng giò và chút rau bắp cải

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

