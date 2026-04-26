Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi do cặp vợ chồng cầm đầu "ngậm" hàn the và thủy tinh lỏng: Hơn 2.800 tấn đã tuồn ra thị trường suốt 12 năm

Theo Minh Tuệ | 26-04-2026 - 18:02 PM | Xã hội

Một đường dây sản xuất mì tươi quy mô cực lớn vừa bị Công an TP.HCM triệt phá, phơi bày sự thật kinh hoàng về những sợi mì dai ngon.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng SN 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TP.HCM) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện Kế hoạch của Công an TP.HCM về tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực.

Hai vợ chồng chủ xưởng sản xuất mì tươi bị khởi tố, bắt tạm giam

Qua đó, công an phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, phường Tân Tạo, TP.HCM do vợ chồng Phụng - Thanh cầm đầu.

Ngày 16/4, Phòng PC03 phối hợp Công an phường Tân Tạo và các địa phương triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo và các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông,… thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Phụng - Thanh trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng) từ năm 2014 đến nay.

Cận cảnh xưởng sản xuất mì tươi chứa chất cấm

Những gói mì thành phẩm lực lượng chức năng thu giữ

Quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng – hóa chất công nghiệp) là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi, mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu (khoảng 2 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 8 tiếng) rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép nêu trên diễn ra từ năm 2014 đến nay, theo đó 2 vợ chồngPhụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước sắp đón tin vui sau kỳ nghỉ lễ

Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước sắp đón tin vui sau kỳ nghỉ lễ

2 số điện thoại không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

2 số điện thoại không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

Bắt giữ Đôn Thị Ly sinh năm 1996

Bắt giữ Đôn Thị Ly sinh năm 1996

17:26 , 26/04/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 26-4: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 26-4: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

16:57 , 26/04/2026

16:57 , 26/04/2026
Hơn 3.3 triệu người dân sẽ nhận được 2 khoản tiền lớn ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5

Hơn 3.3 triệu người dân sẽ nhận được 2 khoản tiền lớn ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5

16:46 , 26/04/2026

16:46 , 26/04/2026
Công an TPHCM bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Công an TPHCM bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

16:24 , 26/04/2026

16:24 , 26/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên