Triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi do cặp vợ chồng cầm đầu "ngậm" hàn the và thủy tinh lỏng: Hơn 2.800 tấn đã tuồn ra thị trường suốt 12 năm

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng SN 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TP.HCM) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện Kế hoạch của Công an TP.HCM về tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực.

Hai vợ chồng chủ xưởng sản xuất mì tươi bị khởi tố, bắt tạm giam

Qua đó, công an phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, phường Tân Tạo, TP.HCM do vợ chồng Phụng - Thanh cầm đầu.

Ngày 16/4, Phòng PC03 phối hợp Công an phường Tân Tạo và các địa phương triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo và các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông,… thu giữ gần 700 kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax – hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Phụng - Thanh trực tiếp và thuê nhân công tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng) từ năm 2014 đến nay.

Cận cảnh xưởng sản xuất mì tươi chứa chất cấm

Những gói mì thành phẩm lực lượng chức năng thu giữ

Quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng các hóa chất là Borax (hàn the), dung dịch Natri Silicat (thủy tinh lỏng – hóa chất công nghiệp) là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm và các chất phẩm màu khác để sản xuất mì tươi, mục đích để các sợi mì được dai, không bị bở, gãy vỡ, bảo quản được lâu (khoảng 2 ngày, so với không có hóa chất chỉ bảo quản được 8 tiếng) rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép nêu trên diễn ra từ năm 2014 đến nay, theo đó 2 vợ chồngPhụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.