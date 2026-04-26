Hơn 3.3 triệu người dân sẽ nhận được 2 khoản tiền lớn ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5

Theo quy định của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng; nếu trùng ngày nghỉ hoặc lễ, sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Do thời điểm chi trả lương hưu, trợ cấp định kỳ rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, cơ quan BHXH nhiều địa phương đã có thông báo điều chỉnh lịch chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 nhằm bảo đảm quyền lợi cho người hưởng.

Tại Hà Nội, theo kế hoạch ban đầu, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng (2.5). Tuy nhiên, do thời điểm này rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, BHXH TP Hà Nội đã điều chỉnh lịch chi trả qua tài khoản cá nhân sang ngày làm việc tiếp theo, tức thứ hai (4.5).

Ngay sau khi hoàn tất chuyển khoản, cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả tiền mặt từ cùng ngày.

Trong tháng 5.2026, cơ quan BHXH sẽ chuẩn bị hơn 4.199 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 606.800 người trong danh sách hưởng.

Tại TP.HCM, BHXH TP.HCM cho biết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5 được lùi sang ngày 4.5 do kỳ nghỉ lễ kéo dài đến hết ngày 3.5. Người nhận qua tài khoản cá nhân sẽ được chuyển tiền từ thời điểm này.

Với hình thức tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm cố định trong ngày 11 và 12.5; từ 13.5 đến 25.5 chi trả tại các bưu cục trung tâm và quận, huyện, trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy). Trường hợp trùng ngày nghỉ, việc chi trả được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Không chỉ tại Hà Nội và TPHCM, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tại các địa phương trên cả nước cũng có sự điều chỉnh tương tự do kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5.2026 tại các tỉnh, thành được phân theo hai mốc chính.

Cụ thể, BHXH khu vực tại 21 tỉnh, thành thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, 13 tỉnh, thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Do kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhiều địa phương được điều chỉnh sang sau kỳ nghỉ, người hưởng chủ yếu nhận tiền từ ngày 4.5, tùy theo hình thức và từng địa phương.

Hiện nay, toàn hệ thống BHXH Việt Nam thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (trong đó, cơ quan BHXH thực hiện trực tiếp chi trả qua tài khoản cá nhân cho 70% người hưởng trên toàn quốc). Còn lại, người hưởng có thể nhận tiền bằng các hình thức chi trả linh hoạt khác như: tiền mặt tại các điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà (đối với các trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả).