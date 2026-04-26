Triệt phá đường dây sản xuất trà giảm cân Emo's chứa chất cấm gây đau tim: Bắt giữ vợ chồng Trần Thị Như Hảo - Nguyễn Trọng Anh

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995, cùng ngụ tại Phường Thới An, TP.HCM) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, qua nằm công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, Phòng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân nhãn hiệu Emo's có chứa chất cấm do Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995, cùng ngụ tại Phường Thới An, TP.HCM) cầm đầu thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành.

Ngày 30/3, Phòng PC03 phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các địa phương triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TPHCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi)… phát hiện, thu giữ hơn: 5.200 gói bột các loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo's (gồm sữa tách béo, Bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan); 639 kg các loại bột nguyên liệu; 8 thiết bị máy móc sản xuất; 32.950 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại Emo's…

Quá trình điều tra ban đầu xác định, 2 vợ chồng Như Hảo - Trọng Anh tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân từ năm 2018 đến nay, có đầu tư thiết bị máy móc, nhân công sản xuất bài bản. Thực tế các sản phẩm này không có tác dụng giảm cân, nhưng để người tiêu dùng ưa chuộng, bán được ra thị trường, các đối tượng đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu để sản xuất.

Cận cảnh xưởng sản xuất của các đối tượng

Chất Sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao… bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo – Trọng Anh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính hàng chục tỷ đồng; riêng tháng 2 và tháng 3/2026, cả 2 đã sản xuất, đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.