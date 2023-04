Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi hơn 19 tỷ đồng

Ngày 4/4, thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh ) vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Sáng (SN 1980, trú phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Phan Công Sáng tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Đặng Quang Nam (SN 1990, trú huyện Đức Thọ) và Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú huyện Cẩm Xuyên) để làm rõ về cùng hành vi.

Theo hồ sơ công an, năm 2016, Sáng và một số đối tượng hình sự trên địa bàn góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương dịch vụ Núi Hồng. Dưới danh nghĩa doanh nghiệp, Sáng đứng ra tổ chức hoạt động trên lĩnh vực tài chính, cầm đồ. Nghi phạm đã sử dụng hơn 10 đối tượng hình sự để quản lý các cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính ở thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc.

Cuối năm 2018, trước việc cảnh sát địa phương tăng cường triệt phá các cơ sở kinh doanh cầm đồ hoạt động cho vay nặng lãi, Sáng giải thể Công ty TNHH Đầu tư và Thương dịch vụ Núi Hồng và bí mật tổ chức hoạt động cho vay.

Để đối phó với cơ quan công an, Sáng thuê Phan Văn Sang (SN 1979, trú phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) đứng tên đăng ký dịch vụ kinh doanh có điều kiện, mở cửa hàng “cầm đồ uy tín” tại nhà. Sáng còn cung cấp vốn cho Đặng Quang Nam đứng ra điều hành cửa hàng, quản lý sổ sách và cho vay nặng lãi.

Tang vật liên quan hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo thỏa thuận, với mỗi triệu đồng, khách vay phải trả cho nhóm của Sáng 3.000-5.000 đồng mỗi ngày. Đến hạn nếu người vay không trả tiền, Sáng cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp nạn nhân.

Cuối tháng 3 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an các huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh…bắt khẩn cấp, khám xét nhà Sáng, Nam và Khánh, thu nhiều giấy tờ liên quan hoạt động cho vay nặng lãi. Công an cũng tịch thu nhiều hung khí nguy hiểm và tang vật khác trong nhà các bị can.

Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Sáng cùng đàn em đã mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính và thực hiện gần 1.000 lượt cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch hơn 19 tỷ đồng.

Chuyên án đang được công an mở rộng, điều tra và xử lý người vi phạm.