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Triệt phá nhóm làm phần mềm vượt hệ thống sinh trắc học ngân hàng, chiếm đoạt tiền

| | Kinh tế số

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.

Triệt phá nhóm làm phần mềm vượt hệ thống sinh trắc học ngân hàng, chiếm đoạt tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Công an TP. Hà Nội, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật".

Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet.

Trong trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời, liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.



Theo AT

Báo Chính Phủ

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