Triệt phá vụ án lợi dụng AI lừa đảo phí tác quyền nền tảng âm nhạc: Làm nhạc AI, tạo 10 nghìn bot nghe nhạc, trục lợi 8 triệu USD tiền bản quyền

Vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ thông qua Văn phòng Công tố Quận Nam New York đã chính thức tuyên án đối với Michael Smith (54 tuổi, sinh sống tại North Carolina). Đây được xác định là vụ án hình sự đầu tiên trên thế giới truy tố hành vi lừa đảo tiền bản quyền âm nhạc quy mô lớn có sự trợ giúp của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phán quyết của tòa án, Michael Smith bị tuyên phạt 18 tháng tù giam, 2 năm quản chế và bị tịch thu toàn bộ số tiền bất hợp pháp trị giá hơn 8,09 triệu USD sau khi nhận tội gian lận cước truyền thông.

Chân dung Michael Smith do cảnh sát cung cấp (Ảnh: Fox Business)

Công thức "in tiền" công nghiệp: Âm nhạc AI + Đội quân 10.000 Bot

Kéo dài từ năm 2017 đến năm 2024, hành vi gian lận của Smith được tổ chức cực kỳ bài bản nhằm qua mặt các thuật toán phát hiện gian lận của các gã khổng lồ streaming như Spotify, Apple Music, Amazon Music và YouTube Music.

Thay vì mạo hiểm tạo ra một vài bản "hit" rồi tập trung cày lượt nghe dồn dập — hành vi rất dễ kích hoạt hệ thống cảnh báo gian lận của các nền tảng —, Smith đã khôn khéo áp dụng chiến thuật "chia nhỏ để trị". Đầu tiên, gã hợp tác với các đơn vị tạo nội dung AI để sản xuất công nghiệp hàng chục nghìn bài hát ngắn, vô danh nhằm xây dựng một kho nhạc số khổng lồ.

Tiếp đó, Smith thiết lập một "trang trại" tài khoản giả mạo quy mô lớn trên khắp các ứng dụng nghe nhạc. Ở thời điểm đỉnh cao, đối tượng này điều khiển tới 10.000 tài khoản bot hoạt động đồng thời cùng lúc.

Michael Smith qua mặt hầu hết các ông lớn công nghệ như Spotify, Apple Music, Amazon Music và YouTube Music (Ảnh: Fox Business)

Cuối cùng, Smith cài đặt phần mềm tự động hóa để dàn bot này liên tục phát các bài hát AI 24/7. Nhờ việc rải đều lượt nghe cho hàng ngàn bài hát khác nhau, mỗi tác phẩm chỉ thu về một khoản tiền bản quyền rất nhỏ, giúp cả hệ thống âm thầm "rút ruột" tiền mặt mà khiến các thuật toán chống gian lận hoàn toàn "mù màu".

Con số điên rồ: "Cày" view gấp 8 lần Taylor Swift

Mức độ thao túng của hệ thống bot này đạt tới con số gây sốc vào tháng 4/2023.

Hồ sơ của công tố viên tiết lộ, chỉ riêng trong tháng đó, dàn bot của Smith đã tạo ra 80,9 triệu lượt phát trực tuyến đối với các bài hát AI thông qua các gói tài khoản gia đình trên YouTube Music. Để dễ hình dung về quy mô, trong cùng khoảng thời gian đó, toàn bộ danh mục âm nhạc của siêu sao toàn cầu Taylor Swift cũng chỉ đạt 9,3 triệu lượt stream gói gia đình trên cùng nền tảng.

Nhờ cỗ máy "cày view" tự động này, Smith đã rút ruột thành công hơn 8 triệu USD tiền bản quyền - vốn dĩ thuộc về quỹ chia sẻ doanh thu dành cho các nghệ sĩ và nhạc sĩ thực thụ.

Hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp sáng tạo

Phát biểu về vụ án, Công tố viên Jamie McDonald nhấn mạnh: "Michael Smith đã lợi dụng công nghệ tiên tiến để tổ chức một hành vi gian lận quy mô lớn. Bằng cách sử dụng tràn ngập các tài khoản bot trên nền tảng nghe nhạc thay vì người dùng thực, và dùng nhạc giả thay cho sự sáng tạo, Smith đã cướp đi hàng triệu USD tiền bản quyền đáng ra thuộc về các nghệ sĩ chân chính và người hâm mộ của họ."

Vụ việc đặt ra câu hỏi lớn cho các gã khổng lồ streaming về việc quản lý nhạc AI và sự công bằng của nghệ sĩ (Ảnh: Fox Business)

Vụ việc của Michael Smith là lời cảnh báo đanh thép đầu tiên dành cho những kẻ đang muốn biến công nghệ AI và tự động hóa thành công cụ trục lợi bất chính. Nó đồng thời đặt ra câu hỏi lớn cho các gã khổng lồ streaming, làm sao để bảo vệ quỹ bản quyền và trả lại sự công bằng cho nghệ sĩ trước sự xâm lấn của các cỗ máy AI trong tương lai?



