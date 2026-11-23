Trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam, Trạng nguyên là danh hiệu dành cho người đỗ đầu trong kỳ thi Đình, là một trong những học vị danh giá nhất. Trải qua nhiều triều đại, nước ta có 46 vị Trạng nguyên được ghi danh.

Tuy nhiên, có một triều đại kéo dài tới 143 năm, trải qua 13 đời vua và tổ chức hàng chục khoa thi Tiến sĩ nhưng chưa từng có một người nào đạt danh hiệu này. Đó chính là triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

Triều Nguyễn được thành lập năm 1802, dưới thời vua Gia Long, và kết thúc năm 1945 khi vua Bảo Đại thoái vị. Trong suốt 143 năm tồn tại, triều đại này có 13 vị vua, từ Gia Long đến Bảo Đại.

Dưới thời Nguyễn, hoạt động khoa cử Nho học vẫn được duy trì nhằm tuyển chọn nhân tài phục vụ bộ máy nhà nước. Khoa thi Hội đầu tiên của triều đại được tổ chức vào năm 1822, dưới thời vua Minh Mạng. Từ đây đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919, triều Nguyễn tổ chức tổng cộng 39 khoa thi.

39 khoa thi này lấy đỗ tổng cộng 558 tiến sĩ và phó bảng. Dù vậy, trong danh sách những người đỗ đạt không có ai được phong danh hiệu Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh, tức Trạng nguyên.

Khao thưởng sĩ tử tại trường thi Nam Định năm 1897 (Ảnh: ITN)

Điều này cũng đồng nghĩa triều Nguyễn là triều đại phong kiến duy nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam không có người đỗ Trạng nguyên trong suốt thời gian tồn tại. Đáng chú ý, người giữ danh hiệu Trạng nguyên cuối cùng của nước ta là Trịnh Huệ (còn gọi là Trịnh Tuệ), đỗ khoa thi năm 1736 dưới thời vua Lê Ý Tông, trước khi triều Nguyễn được thành lập hàng chục năm.

Một trong những cách lý giải thường được nhắc đến là triều Nguyễn áp dụng lệ “tứ bất”, trong đó có quy định không lấy Trạng nguyên. Tuy nhiên, theo phân tích của TS Nguyễn Phước Hải Trung, hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định vua Gia Long từng ban hành một quy định chính thức như vậy.

Thực tế, dưới thời vua Minh Mạng, triều đình vẫn thể hiện mong muốn tìm kiếm người tài đạt danh hiệu Trạng nguyên. Trong bài thơ “Khẩu hiệu khuyến hội thí sĩ”, được in trong tập “Ngự chế thi sơ tập”, nhà vua có câu thơ khuyến khích sĩ tử đem hết tài năng để tìm kiếm người xứng đáng với vị trí cao nhất của khoa bảng.

Không chỉ vậy, triều đình còn xây dựng quy định về tiêu chuẩn thi cử, phẩm phục và chế độ bổ nhiệm dành riêng cho người đỗ Trạng nguyên. Điều này cho thấy danh hiệu ấy vẫn được đặt ra trong hệ thống khoa cử triều Nguyễn, chứ không đơn giản là bị xóa bỏ.

Quan lại triều đình nhà Nguyễn (Ảnh: ITN)

Điểm mấu chốt nằm ở tiêu chuẩn đánh giá bài thi. Trong kỳ thi Đình năm 1842, vua Thiệu Trị từng hỏi các đại thần về điều kiện để một bài văn xứng đáng được xếp vào bậc Tam khôi. Các đại thần cho rằng bài thi phải có ý tứ đầy đủ, lời văn đẹp đẽ và đạt mức độ hoàn thiện rất cao.

Nhà vua cũng cho rằng việc có được một bài văn đạt đến mức hoàn hảo như vậy là điều không dễ dàng. Vì thế, triều đình có thể để trống vị trí cao nhất thay vì miễn cưỡng trao danh hiệu cho người chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến năm 1884, quy định về việc xếp hạng trong kỳ thi Đình tiếp tục nhấn mạnh tiêu chuẩn văn lý đạt 10 phân mới được công nhận là Trạng nguyên. Năm 1910, triều đình lại điều chỉnh cách tính điểm, nhưng yêu cầu dành cho người đứng đầu vẫn rất nghiêm ngặt.

Như vậy, dù tổ chức 39 khoa thi và tuyển chọn được hàng trăm người đỗ đạt, triều Nguyễn vẫn không tìm được sĩ tử đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để nhận danh hiệu Trạng nguyên. Đây cũng là lý do khiến triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam trở thành triều đại duy nhất không có Trạng nguyên trong lịch sử khoa cử nước nhà.

Tổng hợp (Hội Nhà văn Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)