Cây lựu tượng trưng cho gia đình đông con cháu, nhiều phúc lành

Trong văn hóa phương Đông, cây lựu từ lâu đã gắn với hình ảnh gia đình đông vui, con cháu sum vầy. Lý do bắt nguồn từ đặc điểm rất riêng của loại quả này: Bên trong lớp vỏ cứng là rất nhiều hạt nhỏ màu đỏ mọng, xếp san sát nhau.

Hình ảnh quả lựu nhiều hạt được người xưa liên tưởng đến sự sinh sôi, nảy nở và con đàn cháu đống. Bởi vậy, trong quan niệm dân gian, cây lựu thường mang ý nghĩa "đa tử đa phúc", tức đông con cháu là nhiều phúc lành.

Đây cũng là lý do cây lựu xuất hiện trong nhiều hình ảnh trang trí, tranh vẽ và đồ vật mang ý nghĩa chúc phúc trong văn hóa Á Đông. Nhiều gia đình trồng lựu trước nhà với mong muốn gia đình ngày càng đông vui, các thế hệ gắn bó, con cháu khỏe mạnh và cuộc sống ấm êm.

Ảnh minh họa

Hoa đỏ, quả đỏ tượng trưng cho may mắn, hỷ khí

Một điểm khiến cây lựu được yêu thích là màu sắc nổi bật của hoa và quả.

Hoa lựu thường có màu đỏ cam hoặc đỏ thắm, nổi bật trên nền lá xanh. Khi kết trái, những quả lựu tròn căng, chuyển dần sang màu đỏ khi chín, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho khu vườn.

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, màu đỏ thường gắn với may mắn, niềm vui, hỷ sự và sự thịnh vượng. Vì thế, cây lựu được nhiều người xem là biểu tượng mang đến năng lượng tích cực cho không gian sống.

Trồng cây lựu trước nhà cũng được hiểu như cách gửi gắm mong muốn đón những điều tốt đẹp, giúp gia đình luôn vui vẻ, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Cây lựu sai quả mang ý nghĩa sung túc, tài lộc dồi dào

Không chỉ có hoa đẹp, cây lựu còn được yêu thích bởi khả năng cho nhiều quả. Một cành lựu trĩu quả thường gợi liên tưởng đến sự đủ đầy, mùa màng bội thu và cuộc sống no ấm.

Trong phong thủy dân gian, hình ảnh cây xanh tốt, đơm hoa kết trái thường được xem là biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng.

Vì vậy, nhiều gia đình quan niệm trồng cây lựu trước nhà là gửi gắm mong muốn công việc thuận lợi, kinh tế ổn định, tài lộc ngày càng sinh sôi.

Đặc biệt, hình ảnh những quả lựu căng mọng, chứa nhiều hạt còn được xem như lời chúc cho cuộc sống gia đình ngày càng sung túc, không chỉ đủ đầy về vật chất mà còn viên mãn về tinh thần.

Biểu tượng của gia đình đoàn viên, hòa thuận

Một ý nghĩa khác của cây lựu là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Nhiều hạt lựu cùng nằm trong một quả được ví như những thành viên cùng chung sống dưới một mái nhà. Mỗi người có một vị trí riêng nhưng đều góp phần tạo nên sự trọn vẹn của gia đình.

Bởi vậy, cây lựu còn được xem là biểu tượng của sự đoàn viên, hòa thuận và gắn bó giữa các thế hệ.

Với những gia đình coi trọng truyền thống, việc trồng cây lựu trước nhà không đơn thuần là lựa chọn một loại cây cảnh mà còn thể hiện mong muốn giữ gìn sự sum vầy, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.