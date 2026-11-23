Được mệnh danh là "loài động vật cô đơn nhất thế giới", rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử vừa xuất hiện hiếm hoi tại Trung Quốc. Cá thể khoảng 100 tuổi này khiến nhiều người kinh ngạc bởi trên toàn cầu, loài rùa cực kỳ quý hiếm này được cho là chỉ còn khoảng 2-3 cá thể.

Vừa qua tại Vườn thú rừng Shangfangshan, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khi cá thể rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử có tên Susu được giới thiệu trước công chúng.

Theo thông tin được công bố, Susu khoảng 100 tuổi và hiện được xem là cá thể duy nhất được biết đến của loài này tại Trung Quốc đại lục. Sự xuất hiện của cá thể rùa quý hiếm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí cho rằng họ vô cùng may mắn khi có cơ hội tận mắt chứng kiến một trong những sinh vật hiếm nhất hành tinh.

Rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử (Rafetus swinhoei) được xếp vào nhóm động vật cực kỳ nguy cấp. Một số thống kê cho rằng toàn thế giới hiện chỉ còn khoảng 2-3 cá thể được biết đến. Mức độ nguy cấp của loài này khiến các nhà bảo tồn đặc biệt lo ngại về nguy cơ biến mất hoàn toàn.

Rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử thường được ví như một "hóa thạch sống". Loài động vật này có kích thước đáng kinh ngạc, chiều dài mai có thể vượt 1 m và trọng lượng hơn 100 kg. Chúng chủ yếu sinh sống tại các vùng sông nước ngọt, có nền cát, nơi thuận lợi để tìm kiếm thức ăn như cá và động vật giáp xác.

Dù có tuổi thọ cao, khả năng duy trì nòi giống của loài rùa này lại vô cùng hạn chế. Chúng cần khoảng 15-20 năm mới đạt độ trưởng thành sinh dục, khiến quá trình phục hồi số lượng trở nên khó khăn.

Trước đây, các chuyên gia từng nỗ lực ghép đôi Susu với cá thể cái duy nhất được biết đến mang tên Xiangxiang, đồng thời tiến hành nhiều lần thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, những nỗ lực này đều không đạt kết quả như mong đợi.

Đến năm 2019, Xiangxiang qua đời, khiến hy vọng nhân giống loài rùa này càng trở nên mong manh. Những cá thể còn lại được cho là chủ yếu là con đực, đặt các nhà khoa học trước thách thức lớn trong việc duy trì quần thể.

Theo các chuyên gia, sự suy giảm số lượng rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động của con người. Ô nhiễm nguồn nước, xây dựng các công trình thủy lợi, thu hẹp môi trường sống, đánh bắt và săn bắt phục vụ nhu cầu ẩm thực, dược liệu đã đẩy loài vật này đến sát bờ vực tuyệt chủng.

Sự xuất hiện của Susu vì thế không chỉ là sự kiện thu hút khách tham quan mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Khi số lượng cá thể còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi cá thể đều có giá trị vô cùng lớn đối với tương lai của cả loài. Hình ảnh chú rùa khoảng 100 tuổi cũng là lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà con người có thể gây ra đối với hệ sinh thái nếu việc bảo vệ thiên nhiên không được đặt lên hàng đầu.