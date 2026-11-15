Người dân ghi lại cảnh tượng "kỳ lạ" trên bầu trời

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội gần đây ghi lại hình ảnh một vật thể có hình dáng kỳ lạ đang lơ lửng phía trên khu rừng tại bang Alaska, Mỹ. Vật thể có phần thân màu đen bạc cùng nhiều bộ phận dài nhô ra xung quanh, trông giống những chiếc xúc tu của một con sứa.

Theo thông tin đăng tải, người ghi lại hình ảnh là Sara Jane Osborne. Sự việc xảy ra khi cô cùng chồng đang lái xe dọc theo Đại lộ số Sáu tại Alaska. Ban đầu, Osborne chú ý đến một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp trên bầu trời nên lấy điện thoại ra quay phim.

Thấy vợ thích thú trước cảnh tượng thiên nhiên, người chồng quyết định dừng xe bên đường để cô thoải mái chụp ảnh. Tuy nhiên, trong lúc quan sát bầu trời, anh bất ngờ phát hiện một vật thể có hình dạng bất thường đang lơ lửng ở phía xa.

Ban đầu, người chồng tưởng rằng đó chỉ là một con muỗi bay ngang trước ống kính. Thế nhưng, khi quan sát kỹ hơn, anh nhận ra vật thể nằm ở khoảng cách khá xa, có màu đen và bạc cùng hình dáng khác thường.

Người dân ghi lại vật thể bí ẩn giống sứa lơ lửng trên bầu trời, gây tò mò về nguồn gốc. Ảnh: NDTV.

Điều khiến cặp đôi ngạc nhiên là những phần nhô ra xung quanh vật thể, trông giống xúc tu của sứa.

Theo lời kể của Osborne, các bộ phận này dường như có thể chuyển động độc lập, càng khiến nguồn gốc của vật thể trở nên khó lý giải.

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Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây có thể là một chiếc diều có thiết kế đặc biệt, với những dải vật liệu dài chuyển động theo gió. Thậm chí, có người chia sẻ từng nhìn thấy những chiếc diều có hình dáng tương tự.

Theo NDTV vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để giải đáp bí ẩn, cần có thêm hình ảnh từ nhiều góc độ, dữ liệu về vị trí và những phân tích chuyên môn nhằm xác định chính xác vật thể nói trên.

Trúc Chi (t/h)