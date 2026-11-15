Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân ghi lại cảnh tượng "kỳ lạ" trên bầu trời

| | Sống

Người dân ghi lại cảnh tượng "kỳ lạ" trên bầu trời

Vật thể giống sứa bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, khiến nhiều người tò mò về nguồn gốc.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội gần đây ghi lại hình ảnh một vật thể có hình dáng kỳ lạ đang lơ lửng phía trên khu rừng tại bang Alaska, Mỹ. Vật thể có phần thân màu đen bạc cùng nhiều bộ phận dài nhô ra xung quanh, trông giống những chiếc xúc tu của một con sứa.

Theo thông tin đăng tải, người ghi lại hình ảnh là Sara Jane Osborne. Sự việc xảy ra khi cô cùng chồng đang lái xe dọc theo Đại lộ số Sáu tại Alaska. Ban đầu, Osborne chú ý đến một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp trên bầu trời nên lấy điện thoại ra quay phim.

Thấy vợ thích thú trước cảnh tượng thiên nhiên, người chồng quyết định dừng xe bên đường để cô thoải mái chụp ảnh. Tuy nhiên, trong lúc quan sát bầu trời, anh bất ngờ phát hiện một vật thể có hình dạng bất thường đang lơ lửng ở phía xa.

Ban đầu, người chồng tưởng rằng đó chỉ là một con muỗi bay ngang trước ống kính. Thế nhưng, khi quan sát kỹ hơn, anh nhận ra vật thể nằm ở khoảng cách khá xa, có màu đen và bạc cùng hình dáng khác thường.

Người dân ghi lại cảnh tượng "kỳ lạ" trên bầu trời - Ảnh 1.

Người dân ghi lại vật thể bí ẩn giống sứa lơ lửng trên bầu trời, gây tò mò về nguồn gốc. Ảnh: NDTV.

Điều khiến cặp đôi ngạc nhiên là những phần nhô ra xung quanh vật thể, trông giống xúc tu của sứa.

Theo lời kể của Osborne, các bộ phận này dường như có thể chuyển động độc lập, càng khiến nguồn gốc của vật thể trở nên khó lý giải.

  • Người dân ghi lại cảnh tượng "kỳ lạ" trên bầu trời - Ảnh 2.

    Cô gái "đứng hình" khi phát hiện cảnh tượng bất ngờ trên nóc ô tô của mìnhĐỌC NGAY

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây có thể là một chiếc diều có thiết kế đặc biệt, với những dải vật liệu dài chuyển động theo gió. Thậm chí, có người chia sẻ từng nhìn thấy những chiếc diều có hình dáng tương tự.

Theo NDTV vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để giải đáp bí ẩn, cần có thêm hình ảnh từ nhiều góc độ, dữ liệu về vị trí và những phân tích chuyên môn nhằm xác định chính xác vật thể nói trên.

Trúc Chi (t/h)

Theo Trúc Chi (t/h)

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuối tuần đặc biệt của bầu Hiển

Cuối tuần đặc biệt của bầu Hiển Nổi bật

Bà Thái Hương vừa xuất hiện tại tỉnh rộng top 10 Việt Nam, chuẩn bị mở trang trại chăn nuôi: Quy mô lên tới 70.000 con bò sữa, có cả nhà máy chế biến công nghệ cao

Bà Thái Hương vừa xuất hiện tại tỉnh rộng top 10 Việt Nam, chuẩn bị mở trang trại chăn nuôi: Quy mô lên tới 70.000 con bò sữa, có cả nhà máy chế biến công nghệ cao Nổi bật

Dân mạng thở dài vì "những cuộc chia tay chốn công sở": Sếp của tôi đã nghỉ việc và đó là mất mát quá lớn

Dân mạng thở dài vì "những cuộc chia tay chốn công sở": Sếp của tôi đã nghỉ việc và đó là mất mát quá lớn

20:04 , 15/11/2026
366 tỷ đồng tiền tiết kiệm của 42 khách hàng bỗng “bay màu”, cảnh sát điều tra, bắt giữ 9 người, ngân hàng phải ứng tiền khắc phục hậu quả

366 tỷ đồng tiền tiết kiệm của 42 khách hàng bỗng “bay màu”, cảnh sát điều tra, bắt giữ 9 người, ngân hàng phải ứng tiền khắc phục hậu quả

19:11 , 15/11/2026
Niềm tự hào của bầu Hiển

Niềm tự hào của bầu Hiển

18:42 , 15/11/2026
4 thứ thu hút rắn vào nhà

4 thứ thu hút rắn vào nhà

18:26 , 15/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên