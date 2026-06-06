Vì sao người xưa thường trồng một cây lựu trước cổng?

Trong nhiều ngôi nhà truyền thống ở Việt Nam, cây lựu thường được trồng ngay trước cổng hoặc ở khoảng sân trước nhà. Không chỉ cho hoa đẹp, quả sai, loại cây này còn gắn với nhiều quan niệm văn hóa, phong thủy và kinh nghiệm sống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Biểu tượng của sự đông đúc, sung túc

Trong quan niệm Á Đông, cây lựu từ lâu được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, đông con nhiều cháu. Khi bổ quả lựu chín, người ta thấy bên trong chứa hàng trăm hạt nhỏ, mọng nước xếp san sát nhau. Chính hình ảnh này khiến lựu trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng, gia đình đông vui và dòng tộc phát triển.

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, cây lựu thường xuất hiện trong sân nhà cùng với cau, khế, mít hoặc chuối – những loài cây được người xưa xem là mang ý nghĩa tốt lành. Vào mùa hè, những chùm hoa lựu đỏ rực còn được xem là biểu tượng của may mắn và sức sống.

Trong văn hóa phương Đông nói chung, quả lựu nhiều hạt còn được sử dụng trong các bức tranh dân gian, đồ thờ hoặc vật phẩm trang trí với ý nghĩa cầu mong con cháu đầy đàn, gia đạo hưng thịnh.

Trong quan niệm Á Đông, cây lựu từ lâu được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, đông con nhiều cháu.

Trồng trước cổng để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà

Không phải ngẫu nhiên cây lựu thường được đặt ở vị trí trước cổng hoặc sân trước.

Lựu là loại cây thân gỗ nhỏ, chiều cao vừa phải, tán không quá rộng nên không che khuất lối đi hay ánh sáng. Khi vào mùa hoa, cây phủ kín những bông hoa màu đỏ cam nổi bật, tạo cảm giác tươi tắn cho không gian sống.

Nhiều nhà nghiên cứu thực vật cho biết lựu là loài cây có sức sống khá tốt, chịu hạn tương đối, ít sâu bệnh và thích nghi với nhiều vùng khí hậu tại Việt Nam. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp với điều kiện canh tác của các gia đình xưa.

Nhiều nhà nghiên cứu thực vật cho biết lựu là loài cây có sức sống khá tốt, chịu hạn tương đối, ít sâu bệnh và thích nghi với nhiều vùng khí hậu tại Việt Nam.

Một cây thuốc quen thuộc trong dân gian

Ngoài giá trị làm cảnh, cây lựu còn được sử dụng như một vị thuốc dân gian.

Theo tài liệu của Viện Dược liệu (Bộ Y tế), nhiều bộ phận của cây lựu như vỏ quả, vỏ thân, rễ và hoa đều được sử dụng trong y học cổ truyền.

Trong đó:

- Vỏ quả lựu chứa nhiều tanin, thường được dùng hỗ trợ các trường hợp tiêu chảy.

- Hoa lựu được dân gian sử dụng để cầm máu trong một số trường hợp.

- Vỏ thân và rễ lựu từng được dùng trong các bài thuốc cổ truyền trị giun sán, tuy nhiên cần sử dụng đúng chỉ dẫn chuyên môn vì có thể gây tác dụng không mong muốn.

Nhờ vừa làm cảnh, vừa có thể sử dụng khi cần thiết nên cây lựu được nhiều gia đình lựa chọn trồng quanh nhà.

Quả lựu là nguồn dinh dưỡng đáng chú ý

Ngày nay, nhiều nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận giá trị dinh dưỡng của quả lựu.

Theo thông tin từ Mayo Clinic và Harvard T.H. Chan School of Public Health, quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, kali và các hợp chất polyphenol.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất thực vật trong lựu có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giúp giảm tình trạng stress oxy hóa trong cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng lựu không phải là "thần dược" và cần được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Người xưa trồng lựu không chỉ vì phong thủy

Nhiều người hiện nay cho rằng cây lựu được trồng trước cổng hoàn toàn vì yếu tố phong thủy. Thực tế, lý do có thể đơn giản và thực tế hơn rất nhiều.

Đó là một loài cây đẹp, dễ chăm sóc, cho hoa nổi bật, cho quả ăn được và còn có giá trị sử dụng trong y học dân gian. Theo thời gian, những công dụng thiết thực ấy kết hợp với các quan niệm văn hóa đã khiến cây lựu trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều ngôi nhà Việt.

Cho đến ngày nay, dù kiến trúc và lối sống đã thay đổi, cây lựu vẫn được nhiều gia đình yêu thích như một nét đẹp truyền thống. Mỗi mùa hoa đỏ rực hay mùa quả chín căng mọng đều gợi nhớ về hình ảnh sân nhà xưa – nơi người Việt gửi gắm mong ước về một cuộc sống đủ đầy, bình an và sum vầy.