Triệu Lộ Tư: Tiểu thư fake trong phim, phú bà real ngoài đời giàu top 10 Trung Quốc!

Trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Triệu Lộ Tư hóa thân thành Hứa Nghiên - cô nàng xinh đẹp, tài năng nhưng tham vọng quá mức, đến nỗi phải giả làm tiểu thư nhà giàu. Còn ở ngoài đời thực, chẳng cần gồng gánh gì cho cam khi Triệu Lộ Tư vốn là "phú bà" hàng thật giá thật. Theo thống kê của Facts Outcome, cô đứng top 10 trong danh sách các nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2025.

Bên cạnh BST túi hiệu xa xỉ, Triệu Lộ Tư còn sở hữu những khối bất động sản khủng. Đáng chú ý nhất phải kể đến là căn hộ xa hoa trị giá hơn 82 tỷ đồng, rộng tới 300m² của nữ diễn viên. Không gian sống được thiết kế hiện đại, cao cấp, vừa tiện nghi vừa tràn đầy tính thẩm mỹ. Từ phòng khách, phòng ngủ cho đến căn bếp đều toát lên sự tinh tế, góc nào cũng khiến người ta nghẹt thở vì quá đẹp.

Phòng khách liên thông phòng bếp

Khu vực phòng khách

Không gian này chinh phục ánh nhìn ngay từ diện tích rộng thoáng 140m² với mặt sàn chiếu sáng tự nhiên lên tới 40m². Phòng khách của Triệu Lộ Tư đi theo lối tối giản nhưng không hề đơn điệu, mà vẫn phô bày sự sang trọng và thời thượng nhờ view triệu đô ngập tràn ánh sáng. Nội thất chủ yếu sử dụng gam nâu be trầm ấm, được nhấn nhá bằng chi tiết kim loại sáng bóng để tăng vẻ hiện đại. Cách bày trí tiết chế, gọn gàng phản ánh rõ phong cách sống tối giản nhưng tinh tế của Triệu Lộ Tư, gu thẩm mỹ quả thực không điểm nào chê.

Bề mặt sàn đen bóng, hắt lại ánh sáng từ trần đã tạo hiệu ứng vừa sinh động vừa hiện đại, đồng thời giúp không gian trở nên rộng mở và sang trọng hơn.

Dễ nhận thấy, phòng khách chính là góc quen thuộc mà Triệu Lộ Tư thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, cho thấy đây là không gian mà cô đặc biệt yêu thích. Khung cửa sổ ở khu vực này chính là góc chill để Triệu Lộ Tư thể hiện niềm đam mê với hội hoa.

Khu vực phòng bếp

Nhờ thiết kế liên thông giữa bếp và phòng khách, không gian trở nên rộng, thoáng và vô cùng tiện lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Khu bếp được nhấn bằng đảo bếp mang phong cách phương Tây hiện đại, trang bị đầy đủ tiện nghi. Sự kết hợp giữa cửa tủ xám nhạt và mặt bàn đá trắng tạo nên tổng thể vừa thời thượng vừa thanh lịch. Thiết kế này không chỉ đề cao tính ứng dụng mà còn phản chiếu gu thẩm mỹ mang dấu ấn riêng của Triệu Lộ Tư.

Bàn ăn có thiết kế sang trọng với mặt đá vân tự nhiên, kết hợp ghế bọc da tông nâu cam ấm áp. Phía trên là đèn chùm ánh vàng kim, vừa tạo điểm nhấn nghệ thuật vừa tôn lên khí chất hiện đại, đẳng cấp cho toàn bộ không gian.

Trên MXH, Triệu Lộ Tư thường xuyên chia sẻ video ghi lại những khoảnh khắc nấu nướng trong căn bếp.

Phòng ngủ

Phòng ngủ của Triệu Lộ Tư được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, mang đến cảm giác yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối. Sàn gỗ tông trầm kết hợp ánh vàng dịu của hệ đèn âm trần tạo nên bầu không khí ấm áp, thư thái. Điểm nhấn ấn tượng nhất là hai mặt kính tràn từ trần xuống sàn, mở ra góc nhìn toàn cảnh thành phố không giới hạn. Nội thất chọn lọc với giường bọc da, thảm sáng màu và cách phối cam đất tinh tế, vừa giữ được sự sang trọng, vừa khéo léo tạo nên nét hiện đại gần gũi.

Phòng tắm

Phòng tắm là một điểm nhấn đắt giá trong căn hộ của Triệu Lộ Tư. Toàn bộ không gian sử dụng đá tự nhiên kết hợp chi tiết kim loại sáng, vừa đảm bảo sự sạch sẽ, dễ bảo trì, vừa toát lên vẻ xa hoa hiện đại. Thiết kế bồn tắm đặt cạnh cửa kính toàn cảnh có thể khiến nhiều người băn khoăn, nhưng ở các chung cư hạng sang, khoảng cách giữa các tòa được tính toán kỹ, kết hợp hệ cửa kính một chiều nên hoàn toàn giữ được sự riêng tư. Đây thực sự là không gian "chill" bậc nhất với tầm nhìn ngoạn mục ra thành phố.