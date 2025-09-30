Lộ diện "phú bà sang chảnh" Hà Môi: Tổ chức tiệc sinh nhật "sương sương" 2 tỷ, rảnh là tậu kim cương khủng

Mới đây, bữa tiệc sinh nhật xa hoa của Hà Môi tại khách sạn đắt đỏ nhất nhì Sài thành thu hút sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều người đã đổ xô tìm kiếm thông tin về nàng hot girl này.

Hà Môi là ai? "Phú bà" sang chảnh hơn 20 tuổi đã tự sắm kim cương

TikToker Hà Môi, tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003 tại Đắk Lắk. Hiện cô đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Trên nền tảng TikTok, Hà Môi sở hữu kênh với hơn 8 triệu người theo dõi, gây ấn tượng qua các video về nhảy múa, làm đẹp và nhiều nội dung giải trí khác.

Hà Môi tạo dáng quyến rũ trong loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 22.

Ngân Hà chinh phục khán giả nhờ gương mặt ngọt ngào, vóc dáng cân đối cùng gu thời trang thời thượng, đặc biệt được đông đảo khán giả nam mến mộ. Hà Môi gây chú ý với đoạn clip mua trang sức kim cương từ ông chủ chuyên bán trang sức cho sao hạng A.

Hà Môi khẳng định tự mình mua trang sức kim cương chứ không được ai tặng như lời đồn đoán.

Nàng hot girl cũng cho biết kim cương là cô tự mua chứ không được ai cho, tặng như lời đồn đoán. Ước tính doanh thu trên kênh Tiktok của Hà Môi đạt hàng tỷ đồng mỗi tháng. Điều này mang lại cho cô nàng thu nhập tương đối khủng.

Thời gian gần đây, Ngân Hà liên tục xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội với hình ảnh gợi cảm, phong cách táo bạo và những bộ bikini nóng bỏng. Sự thay đổi này khiến cô nàng thu hút không ít sự chú ý, đồng thời làm dấy lên nhiều nghi vấn từ cộng đồng mạng về việc can thiệp thẩm mỹ. Trong loạt video nhảy triệu view, không ít khán giả còn tinh ý nhận ra vòng một của Hà Môi trở nên đầy đặn và cuốn hút hơn trước.

Hà Môi thường xuất hiện với tạo hình quyến rũ.

Trước đó, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước khoảnh khắc Jack xuất hiện chung khung hình cùng nữ TikToker Hà Môi. Trong khi nam ca sĩ sinh năm 1997 giữ phong thái “cool ngầu” quen thuộc, thì Hà Môi lại để lộ rõ sự hạnh phúc khi được đứng cạnh thần tượng.

Hà Môi từng được "đẩy thuyền" khi sánh đôi bên Jack.

Trong đoạn clip hậu trường, cô nàng còn bị bắt gặp nhiều lần lén nhìn Jack với ánh mắt ngập tràn niềm vui, kèm theo nụ cười tít mắt đầy đáng yêu. Chính những khoảnh khắc này đã khiến cư dân mạng thích thú “đẩy thuyền” nhiệt tình, để lại loạt bình luận hài hước: “7749 kịch bản về Trịnh tổng và cô vợ bé nhỏ của ảnh”, “Coi bà này mê Jack dữ vậy”, “Để em bế hai anh chị lên thuyền nha, quá trời đẹp đôi rồi”…Tuy vậy, cả Hà Môi và Jack đều giữ im lặng khi được dân mạng mai mối, "đẩy thuyền". Tuy vậy, cả Hà Môi và Jack đều không lên tiếng trước những đồn đoán này.

Chi 2 tỷ tổ chức sinh nhật xa hoa tại khách sạn đắt đỏ nhất nhì Sài thành

Mới đây, hot Tiktoker Hà Môi mừng sinh nhật tuổi 22 trong không gian sang trọng có hoa tươi phủ kín lối, bàn tiệc được chăm chút chỉn chu với thực đơn phong phú. Khi một người bạn hỏi Hà Môi đã chi bao nhiêu tiền để tổ chức sinh nhật, người đẹp không ngại tiết lộ con số 2 tỷ làm nhiều người choáng váng.

Tiệc sinh nhật xa hoa tiêu tốn 2 tỷ đồng của Hà Môi.

Chi phí Hà Môi bỏ ra cho bữa tiệc khiến nhiều người choáng váng.

Dân mạng thốt lên đến sao hạng A cũng chưa thể tổ chức một tiệc sinh nhật xa hoa đến vậy. Trước thông tin này, Hà Môi cho biết cô tổ chức một tiệc sinh nhật chỉn chu, tươm tất vì tôn trọng gia đình, bạn bè và đối tác của mình.

"Dạ bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc private (riêng tư) dành cho những người yêu thương và em trân trọng. Bữa tiệc này có trang trọng chút xíu để em gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đối tác của em" , Hà Môi chia sẻ thêm.

Hà Môi được khen ngợi bởi tài năng và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe những bức ảnh diện đồ hiệu đắt đỏ, tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Được biết, vào năm 21 tuổi, Hà Môi đã tậu xế sang cho riêng mình. Đồng thời, cô nàng cũng khai trương hair salon mới. Nhiều người dành lời khen ngợi cho tài năng và nhan sắc ngày càng thăng hạng của hot Tiktoker này.



