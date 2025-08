Triệu Vy bị toà án Bắc Kinh đóng băng lượng cổ phiếu trị giá hơn 50 tỷ đồng

Tại Bắc Kinh, tòa án quận Đông Thành vừa ra lệnh đóng băng cổ phần trị giá tổng cộng 15,9 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 50 tỷ đồng) thuộc sở hữu của nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy – vốn từng là biểu tượng truyền hình và điện ảnh tại Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Hệ thống Công khai Tín dụng Doanh nghiệp Quốc gia, cổ phần này nằm trong ba công ty mà Triệu Vy là cổ đông: Tibet Longwei Culture Media Co., Ltd. (1,9 triệu tệ), Hebao Entertainment Group Co., Ltd. (5 triệu tệ) và Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd. (9 triệu tệ). Quyết định đóng băng được thi hành trong vòng 3 năm.

Nguyên nhân chi tiết dẫn đến quyết định đóng băng chưa được công bố chính thức, song việc tòa án yêu cầu khoá quyền chuyển nhượng cổ phần cho thấy mục tiêu nhằm đảm bảo các nghĩa vụ tài chính liên quan đến các tranh chấp từ các vụ kiện dân sự hoặc tài chính.

Các mạng xã hội Trung Quốc như Weibo đã xóa sạch hashtag liên quan đến sự kiện đóng băng cổ phần này mặc dù trước đó từng xuất hiện các từ khóa trending như #ZhaoWei15.9MillionSharesFrozen. Việc chính quyền kiểm soát thông tin cho thấy mức độ nhạy cảm cao của vụ việc.

Việc cổ phần bị đóng băng thêm 15,9 triệu tệ đánh dấu một bước tiếp theo trong hàng loạt biện pháp siết chặt tài sản và kiểm soát tài chính đối với những người nổi tiếng từng có tầm ảnh hưởng nhưng vướng nhiều tai tiếng. Khác với các ngôi sao chỉ bị hạn chế PR, Triệu Vy nay phải chịu tổn thất trực tiếp về tài sản và quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Triệu Vy bị toà án Bắc Kinh đóng băng 16 triệu nhân dân tệ cổ phiếu

Về mặt pháp lý, tòa án Đông Thành thực hiện việc thi hành án dựa trên yêu cầu từ các chủ nợ hoặc tổ chức tài chính có quyền yêu cầu thu hồi hoặc phong tỏa tài sản của Triệu Vy. Thời hạn 3 năm đóng băng là khoảng thời gian tiêu chuẩn để nhà chức trách xác định rõ nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện hoặc xử lý khiếu kiện.

Đây không phải lần đầu Triệu Vy vướng vào vòng xoáy pháp lý. Năm 2017, bà và chồng từng bị phạt tổng cộng 600.000 tệ vì vi phạm quy định công khai thông tin liên quan đến một thương vụ thâu tóm. Vào tháng 4/2024, khoản cổ phần trị giá khoảng 5 triệu tệ trong Hebao Entertainment cũng đã bị đóng băng bởi Tòa án Trung cấp số 4 Bắc Kinh.

Trước đó, nữ diễn viên còn vướng vào hơn 400 vụ tranh chấp trách nhiệm pháp lý do cung cấp thông tin giả trong giao dịch chứng khoán. Cuối năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc công bố kết quả điều tra, kết luận đôi vợ chồng sai phạm trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính, chuyển nhượng cổ phần, làm giả số liệu kinh doanh, thành lập công ty ma.

Cuối năm ngoái, minh tinh cho biết đã chấm dứt hôn nhân với chồng cũ từ nhiều năm trước.

Triệu Vy từng là một trong "tứ đại hoa đán" màn ảnh Trung Quốc, thuộc số ít nữ nghệ sĩ gốc Hoa đạt được thành tựu ở cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. Diễn viên nổi danh qua loạt phim truyền hình ăn khách như Hoàn Châu cách cách , Tân dòng sông ly biệt,...

Theo: NBD