Trình báo công an bị bạn thân lừa 700 triệu đồng, người phụ nữ sững người nhận thông báo: “Chị mới là người bị bắt”

Tháng 8/2018, đồn công an thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang nhận được một cuộc gọi từ người phụ nữ họ Cung báo án. Bà Cung cho biết mình bị bạn thân họ Lý lừa số tiền 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng). Cụ thể, bà Cung đã đưa tiền mặt để nhờ Lý nạp tiền vào ATM, sau đó chuyển cho chủ nợ do khi đó đã hết giờ giao dịch tại ngân hàng. Tuy nhiên vào ngày hôm sau, tiền vẫn chưa đến tay chủ nợ và Cung không còn liên lạc được với Lý.

Nghi ngờ bản thân bị Lý lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên, bà Cung đã trình báo công an về vụ việc này. Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người phụ nữ tên Lý xuất hiện tại ATM theo mô tả của bà Cung.

Khi công an Trung Quốc yêu cầu bà Cung cung cấp thêm bằng chứng, người phụ nữ đã gửi bức ảnh chụp giao dịch chuyển tiền mà Lý từng chụp. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bức ảnh có dấu hiệu đã qua chỉnh sửa, không khớp với mẫu biên lai chính xác của ngân hàng. Bà Cung “sững người”, không thể cung cấp thông tin liên lạc của Lý, viện lý do đã huỷ kết bạn mạng xã hội với người này.

Công an kết luận câu chuyện bị bạn thân lừa đảo của bà Cung không có tính xác thực. Cuối cùng, người phụ nữ phải thừa nhận đã bịa đặt việc bị lừa để trì hoãn việc trả nợ, hy vọng kéo dài thời gian bằng cách ngụy tạo nhiều bằng chứng giả. Bà Cung bị bắt và tạm giam hành chính, phạt tiền do có hành vi báo động giả. Việc này không chỉ vi phạm pháp luật Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng trong việc xử lý các trường hợp cần thiết.

Tháng 7/2025, sau khi chuyển 500 NDT (gần 2 triệu đồng) cho một phụ nữ quen qua mạng, người đàn ông họ Tống ở Chiết Giang (Trung Quốc) đột nhiên muốn lấy lại. Anh này đã chọn cách báo công an về việc bản thân bị lừa đảo do “tư vấn luật sư online”. Tuy nhiên Tống không thể cung cấp số điện thoại, lịch sử giao dịch chuyển khoản mà chỉ đưa ra bằng chứng về cuộc trò chuyện qua mạng xã hội. Công an kết luận Tống đã khai báo gian dối và bị tạm giam hành chính 8 ngày, xử phạt 400 NDT (1,4 triệu đồng).