Trợ lý giao thông số giúp xử lý hơn 9 triệu xe/ngày dịp lễ

Tại tỉnh Quảng Đông – nơi sở hữu mạng lưới cao tốc dài nhất Trung Quốc với hơn 11.700 km – hệ thống giao thông thông minh YueTongXing đã trở thành trung tâm điều phối hiện đại, đặc biệt hiệu quả trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên Đán.

Trung tâm quản lý điều hành hệ thống cao tốc của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn Bastillepost)

Trong các kỳ nghỉ cao điểm, hệ thống YueTongXing đã xử lý tới 9,15 triệu phương tiện/ngày, nhờ vào khả năng giám sát và điều phối giao thông theo thời gian thực.

Hệ thống YueTongXing giám sát giao thông bằng AI và phân tích dữ liệu lớn. Nền tảng tích hợp các công nghệ như AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và mô hình ngôn ngữ để phân tích hành vi giao thông, dự đoán tắc nghẽn và tự động đưa ra phương án điều phối.

Để tối ưu hóa hiệu quả quản lý, YueTongXing chia mạng lưới giao thông thành các vùng kiểm soát riêng biệt, qua đó theo dõi liên tục tốc độ phương tiện, mật độ lưu thông và các sự cố phát sinh. Khi phát hiện tình huống bất thường, hệ thống sẽ tự động xây dựng kế hoạch ứng phó và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo lưu thông an toàn và thông suốt.

Khi gặp sự cố trên đường, mgười lái xe có thể dùng ứng dụng để gửi vị trí chính xác cho đội cứu hộ. Nhờ AI định vị và phân tích tình huống, thời gian phản ứng được rút ngắn tới 40%, giúp xử lý tai nạn nhanh hơn và giảm nguy cơ ùn tắc kéo dài.

YueTongXing không chỉ là nền tảng quản lý mà còn là trợ lý giao thông số cho người dân. Thông qua hệ thống này, người dùng có thể dễ dàng tra cứu tốc độ trung bình của các tuyến đường, cũng như trạng thái lưu thông được hiển thị bằng các màu sắc trực quan như đỏ, vàng, xanh để nhận biết mức độ ùn tắc.

Bên cạnh đó, nền tảng còn cung cấp chức năng lập kế hoạch lộ trình tối ưu, giúp người lái xe tránh các khu vực tắc nghẽn và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, YueTongXing hỗ trợ người dùng tìm đường đến các trạm dịch vụ, đồng thời xử lý các thủ tục thu phí điện tử (ETC) và hóa đơn một cách nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng cao trải nghiệm giao thông toàn diện.

Hệ thống được triển khai mạnh tại vùng châu thổ sông Châu Giang, nơi có các tuyến đường xuyên biển và giao thông phức tạp. Việc chia thành 3 vùng kiểm soát giúp tối ưu hóa điều phối và phản ứng nhanh với các tình huống bất thường.

Một nút giao cao tốc tại Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn: Pandaily)

Ngoài hệ thống YeuTongXing, một nghiên cứu tại Phúc Kiến sử dụng AI và mô hình máy học đã phát triển mô hình dự đoán giao thông dịp lễ dựa trên dữ liệu từ trạm thu phí ETC. Dữ liệu từ trạm thu phí ETC giúp các nhà quản lý giao thông dự đoán chính xác lưu lượng xe trong dịp lễ, vốn thường biến động bất thường.

Bằng cách áp dụng AI và mô hình học sâu, hệ thống có thể phân tích xu hướng di chuyển, nhận diện các điểm dễ ùn tắc và từ đó đưa ra phương án điều phối hợp lý. Nhờ vậy, người dân được hướng dẫn chọn tuyến đường phù hợp hơn, còn cơ quan chức năng thì chủ động hơn trong việc giảm tắc nghẽn và nâng cao hiệu quả vận hành mạng lưới giao thông.

Bên cạnh đó, trong các dịp lễ, Tết, Trung Quốc tăng cường sử dụng camera và biển báo điện tử để cho phép phương tiện có thể sử dụng làn dừng khẩn cấp như làn xe tạm thời nhằm tăng diện tích lưu thông. Tình huống này chỉ áp dụng trong thời gian cao điểm và sẽ đóng lại khi hết nhu cầu.



