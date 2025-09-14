Trời ơi sao mỹ nhân này 42 tuổi lại trẻ đẹp hơn gái 18 vậy: Bí quyết chỉ đúng 3 chữ, quá chuẩn không thể cãi nổi

Một trong những sự kiện hot nhất làng giải trí Trung Quốc thời điểm hiện tại là việc Đường Yên được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục cho phim truyền hình tại giải Gấu Trúc Vàng 2025. Được biết, cô lên ngôi Thị hậu nhờ vai diễn Uông Minh Châu trong siêu phẩm Phồn Hoa.

Đường Yên được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Gấu Trúc Vàng 2025.

Từng cử chỉ của cô đều toát lên phong thái minh tinh.

Ngôi vị Thị hậu tại giải Gấu Trúc Vàng 2025 là sự công nhận đối với diễn xuất của Đường Yên trong phim Phồn Hoa.

Nhan sắc rạng rỡ, trẻ đẹp vô cùng của mỹ nhân 42 tuổi khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Không chỉ được công nhận khả năng diễn xuất, nhan sắc của Đường Yên khi xuất hiện tại sự kiện cũng là chủ đề nóng bỏng. Trên mạng xã hội, netizen đang dành rất nhiều lời khen ngợi cho vẻ xinh đẹp, rạng rỡ và trẻ trung như thể bị thời gian bỏ quên mà cô nàng sở hữu.

Dù đã 42 tuổi nhưng nhan sắc của cô khiến ngay cả những mỹ nhân ở tuổi 18 hay 20 cũng phải ngưỡng mộ. Nếu phải chỉ ra một nguyên nhân khiến cho Đường Yên trẻ mãi không già như vậy, cư dân mạng cho rằng đáp án chỉ có thể là vì cô "lấy đúng người" nên luôn hạnh phúc, không bị stress - nguyên nhân hàng đầu dẫn tới sự lão hóa. Không chỉ vậy, việc có một người chồng tốt luôn đồng hành, ủng hộ mình vô điều kiện dĩ nhiên cũng giúp Đường Yên thăng hoa hơn trong sự nghiệp.

Biểu cảm hạnh phúc, gương mặt tươi cười hạnh phúc của Đường Yên trong khoảnh khắc nghe thấy tên mình được xướng lên.

Từ ánh mắt đến nụ cười của Đường Yên đều toát lên vẻ hạnh phúc. Kể từ khi lấy La Tấn, nữ diễn viên ngày càng rạng rỡ, nhuận sắc hơn.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Đường Yên khi xuất hiện tại giải Gấu Trúc Vàng 2025:

- Nhìn vào ánh mắt và nụ cười của cô ấy, tôi thấy rõ hai từ hạnh phúc luôn.

- Lấy đúng người có khác. Hạnh phúc ở trong ánh mắt, trong nụ cười chứ không cần khoe mẽ nhiều.

- Kết hôn xong xinh ra hẳn luôn, ánh mắt có thần sáng trưng với mặt lúc nào cũng cười rất tươi, da dẻ cũng hồng hào nữa, chứ ngày trước không cảm được nét của chị luôn ấy, chắc hôn nhân hạnh phúc lắm. Người trong giới showbiz kết hôn với nhau hay thậm chí kết hôn với người ngoài ngành cũng không mấy người lộ rõ vẻ hạnh phúc sau hôn nhân như Đường Yên.

- Chúc mừng Đường Yên. Thấy vẫn trẻ như lần đầu mới biết.

- Đường Yên trẻ lâu thật í.

Nói thêm về Đường Yên, cô là một trong những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất showbiz. Bắt đầu gia nhập giới giải trí từ hồi 2003, đến nay Đường Yên đã có 22 năm làm nghề với nhiều vai diễn ấn tượng. Trong số đó, có những nhân vật gắn liền với thanh xuân của hàng triệu khán giả như Tử Huyên của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hạ Thiên Mỹ của Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ, Thang Thất Thất của Cao Thủ Như Lâm, Lưu Tiểu Bối của Đánh Thức Tình Yêu, Độc Cô Ninh Kha của Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, Ngọc Kỳ Lân của Kim Ngọc Lương Duyên và dĩ nhiên không thể thiếu Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời.

Thời gian gần đây, Đường Yên vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ dù có lúc, danh tiếng của cô trở nên lép vế so với các đồng nghiệp cùng lứa. Với vai Uông Minh Châu trong Phồn Hoa, Đường Yên đã cho thấy chẳng phải ngẫu nhiên mà bản thân lại trở thành một thành viên trong nhóm tiểu hoa 85 đình đám Cbiz.