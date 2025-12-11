Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trộm vàng của chủ, giấu trong bồn xả nước, nữ giúp việc thách thức công an "không đủ chứng cứ"

11-12-2025

Cảnh sát xác minh nhiều nơi, phát hiện trước đó nữ giúp việc từng bán vàng của chủ nhà tại một tiệm kim hoàn ở phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Theo thông tin ban đầu thì sáng 4/12, cơ quan công an phường Xuân Hòa (TP. HCM) nhận được tin báo từ chị P.T.H (trú tại phường Xuân Hòa) về việc em gái chị H. bất ngờ phát hiện một sợi dây chuyền vàng bị giấu bên trong bồn xả nước của nhà vệ sinh tầng trệt.

Sau đó, gia đình kiểm tra lại toàn bộ tài sản thì phát hiện mất thêm 3 chiếc lắc vàng (trị giá khoảng 80 triệu đồng) cùng nhiều tài sản khác, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa nhận định đây là vụ trộm do người nội bộ thực hiện. Nghi phạm khả nghi nhất là người giúp việc của gia đình - bà N.T. Hiền.

Bà Hiền là người nắm rõ quy luật sinh hoạt và tiếp cận được phòng ngủ gia chủ. Tuy nhiên, khi bị triệu tập lên làm việc, Hiền tỏ ra vô cùng ngoan cố. Báo PLO thông tin, đối tượng liên tục chối tội, bất hợp tác và thậm chí buông lời thách thức lực lượng chức năng vì cho rằng công an "không đủ chứng cứ" để buộc tội mình.

Tổng số vàng bị bà Hiền lấy vào khoảng 200 triệu đồng.

Công an phường Xuân Hòa đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) mở rộng truy xét. Cảnh sát xác minh nhiều nơi, phát hiện trước đó Hiền từng bán vàng của chủ nhà tại một tiệm kim hoàn ở phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ). Từ những chứng cứ, hình ảnh này, bà ta đã thừa nhận nhiều lần trộm tài sản của chủ.

Hình ảnh nữ giúp việc đi tiêu thụ vàng trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận đã lợi dụng lòng tin của chủ nhà để trộm cắp. Việc sợi dây chuyền nằm trong bồn nước là do đối tượng sơ suất đánh rơi trong lúc hoảng loạn tìm chỗ cất giấu. Hiện toàn bộ tài sản đã được thu hồi và trao trả cho gia đình chị H.

