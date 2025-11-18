Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trong cùng 1 ngày có tới 2 khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản, tổng cộng 1,5 tỷ đồng: Người đàn ông vội báo công an, khẳng định không quen biết

18-11-2025 - 16:58 PM | Smart Money

Trong cùng 1 ngày có tới 2 khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản, tổng cộng 1,5 tỷ đồng: Người đàn ông vội báo công an, khẳng định không quen biết

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vừa qua, công dân Đinh Văn Hải (sinh năm 1991, trú tại thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) đã chủ động liên hệ với Công an xã Trung Kênh để trả lại 1,5 tỷ đồng bị chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, ngày 12/11/2025, Công an xã Trung Kênh tiếp nhận thông tin do anh Hải trình báo về việc ngày 10/11/2025, tài khoản MB của anh bất ngờ ghi nhận hai giao dịch với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, gồm 900 triệu đồng từ một khách hàng Techcombank và 600 triệu đồng từ một khách hàng VPBank.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Hải cho biết anh không quen biết hai người gửi tiền và xác định họ đã chuyển nhầm tiền cho mình. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trung Kênh đã tiến hành xác minh và liên hệ với hai chủ tài khoản nói trên.

Tại buổi làm việc, hai chủ tài khoản thừa nhận đã chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản của anh Đinh Văn Hải. Hai bên cũng cung cấp đầy đủ chứng từ, mã sao kê và mã giao dịch để phục vụ đối chiếu. Anh Hải sau đó đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ sở hữu hợp pháp.

Hành động trung thực của anh Đinh Văn Hải được đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân ái và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Công an xã Trung Kênh đã biểu dương tinh thần cao đẹp của công dân Đinh Văn Hải, đồng thời khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch tài chính. Trường hợp phát hiện nhận tiền chuyển nhầm, người dân cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và văn minh trong xã hội.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Không ai mở quán phở chỉ để bán 10–15 bát một ngày”: Chuyên gia thuế đề nghị xem xét lại mức doanh thu miễn thuế 200 triệu

“Không ai mở quán phở chỉ để bán 10–15 bát một ngày”: Chuyên gia thuế đề nghị xem xét lại mức doanh thu miễn thuế 200 triệu Nổi bật

Rắc rối không ngờ đến phía sau việc dùng QR chuyển tiền để thanh toán

Rắc rối không ngờ đến phía sau việc dùng QR chuyển tiền để thanh toán Nổi bật

Một ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng lên 37%/năm

Một ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng lên 37%/năm

15:28 , 18/11/2025
Một ngân hàng cho phép sử dụng VNeID để thay thế CCCD bản cứng khi đến giao dịch tại quầy

Một ngân hàng cho phép sử dụng VNeID để thay thế CCCD bản cứng khi đến giao dịch tại quầy

14:43 , 18/11/2025
Chuyển khoản nhanh 24/7 báo thành công… nhưng người nhận không thấy tiền: Điều gì cỏ thể xảy ra?

Chuyển khoản nhanh 24/7 báo thành công… nhưng người nhận không thấy tiền: Điều gì cỏ thể xảy ra?

14:36 , 18/11/2025
Sau khi chuyển khoản 92 nghìn cho shipper, người phụ nữ ở Cà Mau nhận thông báo: "Mỗi tháng tài khoản sẽ tự trừ 3,5 triệu đồng để mua bảo hiểm"

Sau khi chuyển khoản 92 nghìn cho shipper, người phụ nữ ở Cà Mau nhận thông báo: "Mỗi tháng tài khoản sẽ tự trừ 3,5 triệu đồng để mua bảo hiểm"

10:46 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên