Trox & Lacci: “Khoản đầu tư đắt giá nhất cho tương lai là sự an tâm của người thân”

‏Đối với cặp đôi, giá trị tích lũy lớn nhất giờ đây không còn nằm ở những con số hay tài sản hữu hình, mà là một cách sống chủ động khi đảm bảo sự an tâm bền vững cho những người thân yêu.

Khi góc nhìn về chất lượng sống thay đổi‏

‏Có một thời điểm, "sống tốt" với nhiều người trẻ đơn giản là được tự do làm công việc mình thích, đi những nơi mình muốn và thoải mái tận hưởng thành quả lao động. Nhưng khi một tổ ấm xuất hiện, định nghĩa ấy bắt đầu mở rộng chiều sâu. Với Trox & Lacci (Nguyễn Minh Hoàng và Trịnh Minh Trang), hành trình trưởng thành từ một cặp đôi sáng tạo nội dung đến khi chính thức đón các thiên thần nhỏ cũng là lúc họ thay đổi sâu sắc cách nhìn về sức khỏe, tài chính và sự chuẩn bị cho tương lai.‏

‏Tư duy này cũng phản ánh một xu hướng rõ nét trong đời sống hiện đại. Theo các dữ liệu y tế, tuổi thọ trung bình của người Việt đã tiệm cận mốc 75 tuổi. Tuy nhiên, nhiều báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng, hơn 10 năm cuối đời của mỗi người thường phải đối mặt với nhiều bệnh tật hoặc sự suy giảm sức khỏe thể chất. Thực tế đó đặt ra một câu hỏi lớn cho thế hệ trẻ thành đạt: Làm thế nào để không chỉ sống lâu, mà còn sống khỏe, sống có chất lượng và giữ trọn vẹn sự tự chủ trong mọi giai đoạn cuộc đời?‏

‏Đó cũng chính là nền tảng của triết lý Healthy Longevity (Sống khỏe dài lâu) hay Fine Aging (Trưởng thành tinh tế). Việc chủ động chăm sóc sức khỏe cần bắt đầu ngay từ khi còn trẻ thay vì bị động chờ tới lúc cơ thể phát tín hiệu. ‏

‏Với các gia đình hiện đại, sự chủ động này vượt ra khỏi phạm vi của thói quen ăn uống, tập luyện hay thăm khám định kỳ. Trong bối cảnh chi phí y tế tự chi trả tại Việt Nam vẫn chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu y tế, việc thiết lập một hành lang bảo vệ tài chính vững chắc trước những rủi ro bất ngờ là một trong những hình thức thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm trọn vẹn.‏

‏Từ "sống cho mình" đến "nghĩ cho cả gia đình"‏

‏Chia sẻ về bước ngoặt tư duy của mình, Trox & Lacci cho biết sự thay đổi diễn ra tự nhiên nhưng vô cùng sâu sắc kể từ khoảnh khắc họ làm cha mẹ. Nếu như trước đây hai người có thể sống khá bản năng, ưu tiên những trải nghiệm cá nhân và đam mê sự nghiệp, thì mỗi quyết định quan trọng ở hiện tại đều gắn liền với sự an toàn của tổ ấm.‏

‏"Ngày xưa mình chỉ cần lo bản thân sống ổn là đủ. Nhưng khi lập gia đình, chữ ‘ổn’ mang một sức nặng hoàn toàn khác. Phải là vợ con ổn, bố mẹ hai bên ổn và gia đình có một nền tảng an toàn thì mình mới thực sự thấy yên tâm", Trox tâm sự.‏

‏Đối với Lacci, cảm giác trách nhiệm đến từ những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống hằng ngày. Trước đây, khi đứng trước những rủi ro hay biến động, cô có thể chọn tâm thế "đến đâu hay đến đó". Nhưng sau khi thiên chức làm mẹ gõ cửa, cô bắt đầu học cách tính xa hơn: "Mọi vấn đề xảy ra với mình hay Trox đều không còn là chuyện riêng của hai người nữa. Sự chuẩn bị kỹ càng từ sớm chính là cách chúng mình giữ vững sự bình yên cho các con."‏

‏Sự dịch chuyển đó cũng định hình lại thước đo thành công của cặp đôi. Những cột mốc doanh thu, các dự án kinh doanh hay những chuyến du lịch xa xỉ vẫn mang lại giá trị nhất định, nhưng thành quả lớn nhất hiện tại lại nằm ở những điều bình dị. Đó là thời điểm các con khỏe mạnh, gia đình êm ấm và mọi người đều có thời gian chất lượng bên nhau.‏

‏Trox đúc kết: "Mục đích cuối cùng của việc tạo ra tài chính hay phát triển sự nghiệp, suy cho cùng, vẫn là để những người mình yêu thương được sống tốt nhất và luôn cảm thấy an tâm trong mọi hoàn cảnh."‏

‏Sức khỏe cũng cần được đầu tư chiến lược‏

‏Sự thay đổi trong định hướng sống nhanh chóng dẫn đến sự tái cơ cấu trong cách quản lý tài chính của Trox & Lacci. "Càng trưởng thành, vợ chồng mình càng hướng tới việc tích lũy những giải pháp giúp giảm thiểu lo âu trong tương lai, thay vì chỉ tập trung vào những nhu cầu giải trí ngắn hạn", Lacci chia sẻ.‏

‏Gia đình không gượng ép bản thân vào một chế độ sinh hoạt quá khắt khe mà chọn lối sống cân bằng, duy trì vận động, chọn lọc thực phẩm lành mạnh và chủ động thăm khám tại các hệ thống y tế uy tín…‏

‏Tuy nhiên, Trox & Lacci cũng thừa nhận rằng thói quen sống lành mạnh chỉ là một nửa của bài toán. Rủi ro sức khỏe là điều không bao giờ báo trước. Một sự cố y tế bất ngờ không chỉ dừng lại ở chi phí điều trị, mà còn kéo theo những xáo trộn về lịch trình công việc, tài chính và tâm lý của cả gia đình. Do đó, việc chủ động xây dựng một giải pháp bảo vệ y tế toàn diện chính là khoản đầu tư chiến lược để giữ vững nhịp sống bình ổn.‏

‏Khi tìm kiếm một giải pháp bảo vệ sức khỏe cho tổ ấm, tiêu chí của Trox & Lacci rất rõ ràng: Hạn mức bảo vệ phải đủ lớn để tiếp cận các điều kiện y tế hàng đầu, quyền lợi minh bạch, quy trình tinh gọn và đặc biệt phải thiết kế phù hợp với mô hình gia đình nhiều thế hệ. "Một giải pháp bảo vệ được tạo ra là để mình bớt lo. Nếu quy trình sử dụng hay thủ tục bồi thường quá phức tạp thì vô tình lại làm mình... lo thêm", Trox nói vui.‏

‏Chủ động kiến tạo một tương lai bền vững‏

‏Chính những trăn trở rất đỗi thực tế đó đã dẫn dắt gia đình đến với Infinite Care - giải pháp bảo hiểm chi phí y tế cao cấp do Techcom Life phát triển. Không dừng lại ở bài toán bảo vệ cá nhân, chi tiết khiến Lacci đặc biệt tâm đắc chính là cơ chế "Gia đình san sẻ" cho phép phần hạn mức nội trú chưa dùng đến của một thành viên có thể được dùng để chi trả phần chi phí vượt hạn mức của thành viên khác trong gia đình cuối mỗi năm hợp đồng..‏

‏"Mỗi thành viên trong nhà có nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau theo từng giai đoạn. Có năm người này ít dùng đến, nhưng người khác lại cần hạn mức điều trị cao hơn. Việc cho phép san sẻ hạn mức biến Infinite Care thành một giải pháp tài chính thực sự phù hợp cho cả tổ ấm, thay vì những hợp đồng đơn lẻ rời rạc", Lacci nhấn mạnh.‏

‏Bên cạnh đó, hạn mức bảo vệ lên đến 5 tỷ đồng/năm, thuộc nhóm cao hàng đầu thị trường, mang lại cho gia đình sự tự do lựa chọn các cơ sở y tế hàng đầu mà không phải đắn đo về rào cản chi phí.‏

‏Đặc biệt, đáp ứng thói quen sống gắn liền với công nghệ của thế hệ trẻ, Infinite Care tích hợp quy trình bồi thường ứng dụng công nghệ AI ngay trên ứng dụng di động. Hệ thống tự động nhận diện, trích xuất nhanh chóng dữ liệu từ chứng từ y tế và cập nhật trạng thái xử lý theo thời gian thực. Đối với Trox, đây là một điểm cộng tinh tế: "Khi người thân nằm viện, tâm lý ai cũng căng thẳng. Việc tối giản hóa thủ tục giấy tờ bằng công nghệ giúp gia đình dồn trọn tâm trí để chăm sóc người bệnh."‏

‏Sau tất cả những nỗ lực vươn mình trong sự nghiệp, thứ ở lại lâu bền nhất với mỗi người vẫn là nụ cười khỏe mạnh của con trẻ và sự an yên của cha mẹ. "Viện phí là con số có thể đo đếm, nhưng sự an tâm và sự chủ động trước tương lai mới là giá trị vô giá", Lacci đúc kết.‏

‏Vì thế, chủ động bảo vệ sức khỏe cho tổ ấm chính là khoản đầu tư có giá trị nhất của hành trình trưởng thành. Đó cũng là triết lý sống mà Techcom Life muốn gửi gắm qua Infinite Care. Bằng việc kết nối công nghệ hiện đại với sự am hiểu sâu sắc nhu cầu người dùng, Infinite Care đang trở thành một phần quan trọng trong lối sống chủ động của thế hệ thịnh vượng mới.‏

‏Về Techcom Life‏

‏Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương (Techcom Life), được thành lập bởi Techcombank, hướng đến xây dựng một thế hệ giải pháp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, minh bạch, lấy khách hàng làm trọng tâm, phát triển trên nền tảng công nghệ - dữ liệu, định hướng AI-first. Với tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai", Techcom Life tập trung vào ba nhu cầu thiết yếu: bảo vệ sức khỏe, tài chính vững vàng, nâng cao chất lượng sống - góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính Việt Nam và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.‏

‏Tham khảo thêm thông tin tại website: ‏‏https://www.techcomlife.com/‏ ‏ ‏