Trừ vay mua ô tô, người dân sắp được vay tới 400 triệu đồng tại công ty tài chính?

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết vừa có công văn gửi Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên, đề nghị tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2016/TT-NHNN (Thông tư 43) và Thông tư số 18/2019/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo Dự thảo thông tư, NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Thông tư số 43 như sau: "Cho vay tiêu dùng là việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng của khách hàng, gia đình của khách hàng đó với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng). Mức tổng dư nợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật".

Như vậy, NHNN dự kiến sẽ nâng giới hạn cho vay tiêu dùng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng.

NHNN lý giải, thời gian qua, cùng sự phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập và chi tiêu bình quân của người dân tăng lên. Giai đoạn từ 2016-2024, thu nhập bình quân của người dân cả nước tiếp tục được cải thiện và tăng đồng thời ở khu vực thành thị và nông thôn. Cụ thể, năm 2024, thu nhập bình quân 1 người/tháng cả nước đạt 5,415 triệu đồng (năm 2016 đạt 3,098 triệu đồng, tăng 74,79%). Trong đó, tại khu vực thành thị, thu nhập bình quân năm 2024 đạt 6,89 triệu đồng, tăng 51,40% so với năm 2016; thu nhập bình quân tại khu vực nông thôn đạt 4,505 triệu đồng, tăng 85,92%. Đồng thời, chi tiêu của người dân trong giai đoạn trên cũng tăng theo. Năm 2016, chi tiêu bình quân 1 người/tháng cả nước đạt 2,157 triệu đồng; năm 2024, mức chi tiêu bình quân đạt 2,977 triệu đồng, tăng 38,02%. Năm 2024, chi đời sống bình quân 1 người/tháng là 2,8 triệu đồng, chiếm 94,5% trong tổng chi tiêu hộ gia đình, tăng 5,5% so với năm 2022.

Hiệp hội Ngân hàng, một số công ty tài chính, NHNN Khu vực kiến nghị, phản ánh giới hạn 100 triệu đồng tại Thông tư 43 là chưa phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay, nhu cầu tiêu dùng gia tăng so với giai đoạn trước.

Việc điều chỉnh tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng nhằm phù hợp với nhu cầu chi tiêu, tiêu dùng hiện nay và trên cơ sở rà soát, tham khảo tương quan với một số quy định như:

Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, (căn cứ quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023), mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN là từ 400 triệu đồng trở lên.

Theo khoản 2 Điều 14 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng quy định khoản cấp tín dụng qua thẻ có mức giá trị nhỏ là khoản cấp tín dụng không vượt quá 400 triệu đồng.

Theo Quyết định số 2866/QĐ-NHNN ngày 22/7/2025, dư nợ tối đa của một bên đi vay tại toàn bộ các giải pháp cho vay ngang hàng tham gia Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định theo qui định Nghị định số 94/2025/NĐ-CP: 400 triệu đồng.

Theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 156/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định: Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, chủ trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được TCTD xem xét cho vay không có TSĐB như sau: a) Tối đa 300 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình; b) Tối đa 500 triệu đồng đối với tổ hợp tác, hộ kinh doanh;...

Ngoài việc điều chỉnh hạn mức, dự thảo Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, các nội dung được chỉnh lý nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.



