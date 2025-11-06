Cô gái sinh năm 2004 được chuyển khoản hơn 2 tỷ đồng, nhưng phát hiện nội dung giao dịch lạ, liền báo công an

Trước đó, ngày 03/11/2025, chị N.T.T.H (sinh năm 2004, cư trú tại xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội) đến trụ sở Công an xã Quảng Bị trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 2.050.000.000 đồng với nội dung giao dịch lạ. Nhận thấy số tiền không phải của mình, chị H đã chủ động thông báo cơ quan Công an để phối hợp xác minh, xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Bị đã phân công Tổ Cảnh sát khu vực tiến hành xác minh. Kết quả xác định bà H.T.Q (sinh năm 1972, cư trú tại tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị H.

Dưới sự hướng dẫn của Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an xã Quảng Bị, bà Q đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tra soát, sao kê và làm việc với ngân hàng để làm rõ sự việc. Ngày 04/11/2025, tại trụ sở Công an xã Quảng Bị, bà Q và chị H đã gặp gỡ, hoàn tất thủ tục trao trả lại số tiền chuyển nhầm theo đúng quy định.

Bà Q bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới chị H vì hành động trung thực, đồng thời gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Công an xã Quảng Bị vì đã kịp thời hỗ trợ, xử lý vụ việc đúng pháp luật, thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Hành động chủ động trình báo, hợp tác của chị H cùng trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Bị đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân khi nhận được tài sản, tiền hoặc giao dịch bất thường cần chủ động liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hà Nội