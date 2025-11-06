TS. Cấn Văn Lực: Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, nhưng phần lớn thiếu kiến thức cơ bản, đầu tư theo phong trào

Theo TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, với doanh số quay vòng vượt 200 tỷ USD - con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế. Đáng chú ý, Việt Nam thường xuyên nằm trong top 3 - 4 thế giới về tỷ lệ người tham gia thị trường tài sản mã hóa (khoảng 21% dân số), chỉ sau Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ông cho rằng phần lớn nhà đầu tư Việt Nam thiếu kiến thức cơ bản, "đầu tư theo phong trào", do đó, cần sớm đưa giáo dục tài chính và kiến thức tài sản số vào chương trình học phổ thông và đại học, bởi một trong những điều kiện tiên quyết để thị trường phát triển bền vững là nâng cao hiểu biết tài chính.

TS. Cấn Văn Lực cũng nhấn mạnh rằng, Nghị quyết 05 được coi là "điểm rơi vàng" – vừa đảm bảo an toàn cho hàng chục triệu nhà đầu tư, vừa giúp Nhà nước huy động nguồn lực tài chính khổng lồ. Triết lý cốt lõi của Nghị quyết 05 là "quản lý để phát triển, chứ không phải để ngăn cấm". Khác với chính sách cấm như ở một số nước, Việt Nam chọn hướng vừa kiến tạo, vừa kiểm soát rủi ro, tập trung vào tài sản mã hóa (tokenized asset) - một phần của tài sản số.

Việc đưa tài sản mã hóa vào khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng mang lại ba lợi ích chiến lược: Tận dụng lợi thế công nghệ, giúp Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong về công nghệ tài chính (Fintech), thúc đẩy đổi mới và phát triển các nền tảng giao dịch trong nước. Đây là kênh huy động vốn mới, thông qua mô hình "tokenization" - chia nhỏ tài sản lớn (như bất động sản, nghệ thuật, bản quyền…) thành hàng triệu phần nhỏ có thể giao dịch - hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ được tham gia, mở ra kênh đầu tư hấp dẫn và minh bạch.

Ngoài ra, tài sản mã hóa còn mở ra cơ hội hội nhập tài chính toàn cầu, tạo nền tảng cho Việt Nam tham gia mạng lưới tài chính số quốc tế, hướng tới xây dựng trung tâm tài chính khu vực. Trong đó, cần thí điểm tại Đà Nẵng địa bàn có quy mô phù hợp để kiểm soát rủi ro trong giai đoạn đầu phát triển.

TS. Cấn Văn Lực kết luận rằng: Có thể thấy, Nghị quyết 05 là cây cầu vững chắc nối giữa cơ hội đầu tư và an toàn tài chính. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, cầu phải đủ rộng để đón dòng vốn lớn, nhưng cũng cần lan can đủ cao và biển báo rõ ràng - tức là có quy định phân loại, thuế và cấp phép minh bạch. Nếu được triển khai hiệu quả, tài sản mã hóa sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp Việt Nam tận dụng lợi thế công nghệ, thu hút nguồn vốn toàn cầu và khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế.