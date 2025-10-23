Trục tăng trưởng của khu Đông dồn về khu vực Thủ Thiêm - Nam Rạch Chiếc

Khu Đông hiện đón nhận hơn 70% tổng vốn đầu tư hạ tầng của TP.HCM. Hàng loạt công trình trọng điểm như tuyến metro số 1, cầu Ba Son, đại lộ Mai Chí Thọ, Vành đai 3 và mạng lưới giao thông kết nối liên vùng đang được hoàn thiện, mở ra không gian phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Theo báo cáo của Đất Xanh Service, trong quý 3/2025, giá căn hộ trung bình khu vực này dao động từ 80–120 triệu đồng/m², tăng 32–48% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng căn hộ sơ cấp tại TP.HCM đạt gần 4.700 căn trong quý III, tăng 40,5% so với quý trước, với nguồn cung chủ yếu tập trung tại các phường Bình Trưng, Linh Xuân, Tân Đông Hiệp và Lái Thiêu - những khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của trục Thủ Thiêm. Dự báo TP.HCM sẽ có thêm khoảng 35.000 sản phẩm căn hộ ra mắt trong thời gian tới, trong đó khu Đông chiếm tỷ trọng lớn nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh và quỹ đất còn dồi dào.

Không chỉ căn hộ, phân khúc nhà phố thương mại và biệt thự tại đây cũng chứng kiến đà tăng giá mạnh mẽ. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giá bán shophouse tại các quận nội thành tăng trung bình 16%, riêng Thủ Thiêm tăng hơn 20% trong 5 tháng đầu năm.

Ghi nhận thực tế, một số dự án hạng sang như The Privé (phường Bình Trưng) của Tập đoàn Đất Xanh đang trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu vị trí chiến lược liền kề Thủ Thiêm, đồng thời được đánh giá có tiềm năng sinh lời cao khi khu vực này hoàn thiện hạ tầng và thu hút cư dân tri thức, doanh nhân, chuyên gia quốc tế.

Nhận định về BĐS khu Đông, các chuyên gia cho biết khi khu trung tâm cũ đã chạm ngưỡng phát triển, thì khu đông với Thủ Thiêm, Nam Rạch Chiếc và các vùng lân cận lại mở ra dư địa tăng giá mới, không chỉ trong ngắn hạn mà cả trung và dài hạn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết: Thủ Thiêm chính là "vùng lõi" của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Đây là khu vực được quy hoạch đồng bộ, có vị trí chiến lược, được bao quanh bởi sông Sài Gòn và liền kề các trung tâm khác của thành phố, sở hữu lợi thế mà không nơi nào khác có được.

"Thủ Thiêm là vùng "đất lành" hội tụ nhiều yếu tố đặc trưng của một đô thị mới hiện đại. Theo quy hoạch, Thủ Thiêm sẽ là nơi đặt Nhà hát Giao hưởng, quảng trường lớn nhất khu vực phía Nam, và đặc biệt là Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, dự án đang được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm", ông Châu cho biết.

Theo Chủ tịch HoREA, việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế sẽ không chỉ tạo cú hích lớn cho khu vực Thủ Thiêm mà còn lan tỏa tới toàn bộ thị trường bất động sản TP.HCM. Dù vậy, để làm được điều đó, TP.HCM cần xây dựng trung tâm tài chính đạt chuẩn mực quốc tế, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, cơ chế pháp lý linh hoạt và môi trường đầu tư minh bạch nhằm thu hút được các định chế tài chính lớn.

Đồng tình với nhận định của ông Lê Hoàng Châu, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho biết, thị trường bất động sản khu Đông phát triển trên nền tảng của một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ bền vững hơn mà còn an toàn hơn, bởi gắn liền với các yếu tố thực như dòng vốn, doanh nghiệp và việc làm chất lượng cao.

Trong đó, phân khúc văn phòng hạng A, khách sạn, căn hộ cao cấp và siêu cao cấp sẽ là nhóm được hưởng lợi rõ rệt, khi nhu cầu đến từ các định chế tài chính, công ty tư vấn và tập đoàn quốc tế ngày càng tăng mạnh.

Bà nhấn mạnh: "Khi trung tâm tài chính hình thành, lượng chuyên gia quốc tế đến làm việc và lưu trú dài hạn cũng tăng theo. Điều này kéo theo nhu cầu lớn đối với các sản phẩm lưu trú cao cấp, cùng hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như F&B, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ xa xỉ, thời trang hay giải trí... tạo nên một đô thị quốc tế đúng nghĩa".

Cũng theo bà Miền, hiệu ứng lan tỏa của trung tâm tài chính Thủ Thiêm không chỉ giới hạn trong khu lõi, mà còn mở rộng sang các khu vực lân cận nhờ hạ tầng và giao thông đồng bộ.

"Thực tế cho thấy, mỗi khi một trung tâm mới hình thành, các vùng ven xung quanh đều được ‘nâng cấp’ theo, nhờ sự lan tỏa về đầu tư, dịch vụ và chất lượng đô thị", bà nói thêm.

Một trong những khu vực được kỳ vọng hưởng lợi rõ nét là khu đô thị Nam Rạch Chiếc, tọa lạc tại phường Bình Trưng (An Phú cũ), TP. Thủ Đức. Với quy mô hơn 90 ha, khu vực này được xem là một trong những quỹ đất hiếm hoi còn lại ở khu vực trung tâm TP.HCM, có đủ điều kiện để phát triển thành cụm đô thị hiện đại, đồng bộ và kết nối trực tiếp với Thủ Thiêm.

Nút giao An Phú lộ rõ hình hài, đẩy nhanh tiến độ kịp tiến độ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026

Với vị trí liền kề Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm, địa hình không ngập, bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Đỗ Xuân Hợp và nút giao An Phú, Nam Rạch Chiếc sở hữu khả năng kết nối thuận tiện đến các trung tâm kinh tế khác của TP.HCM cũng như vùng phụ cận.

Có thể nói, tại khu Đông, sự phát triển mạnh mẽ của Thủ Thiêm đang tạo lực lan tỏa rõ nét đến Nam Rạch Chiếc – "vành đai mở rộng" của khu đô thị trung tâm mới TP.HCM. Hai khu vực này đang hình thành trục phát triển chiến lược của khu Đông, nơi tài chính – thương mại và đô thị – giáo dục – y tế hòa quyện thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh.



