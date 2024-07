"Trùm" bán bê tông Tiền Giang báo lãi quý 2 giảm sâu, dự chi gần 500 tỷ đồng xây nhà máy mới

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Ticco – mã THG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 376 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí vốn giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu khiến lợi nhuận gộp co hẹp lại còn hơn 80 tỷ đồng; tương ứng giảm hơn 26% so với thực hiện quý 2/2023.

Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm mạnh 58% xuống còn 1 tỷ đồng. Khoản chi phí tài chính tăng 15% ghi nhận gần 4 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Lợi nhuận khác được cải thiện từ mức lỗ cùng kỳ song đóng góp không nhiều với giá trị ghi nhận hơn 600 triệu đồng.

Khấu trừ khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, TICCO báo lãi trước thuế đạt hơn 21 tỷ đồng, giảm gần 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm, TICCO ghi nhận doanh thu thuần đạt 701 tỷ đồng và lãi trước thuế 43 tỷ đồng, lần lượt sụt giảm 8% và 44% so với thực hiện cùng kỳ 2023. Phần lớn doanh thu đến từ bán bê tông với 576 tỷ đồng, chiếm gần 82%. Lợi nhuận sau thuế của TICCO đạt hơn 36 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Năm 2024, HĐQT TICCO lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng. Với kết quả trên, TICCO đã hoàn thành được 40% mục tiêu doanh thu và gần 30% mục tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm kinh doanh.



Được biết, TICCO xuất phát điểm từ một doanh nghiệp xây dựng thủy lợi được thành lập từ năm 1977, công ty bắt đầu chuyển hướng sang sản xuất bê tông thương phẩm từ đầu những năm 2000. Lĩnh vực này sau đó đã nhanh chóng trở thành mảng cốt lõi đóng góp doanh thu lớn nhất cho Ticco.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra hồi tháng 4 vừa qua, Ban lãnh đạo doanh nghiệp tiết lộ sẽ đầu tư thêm nhà máy Bê tông thứ 3 do Công ty đã có 2 nhà máy hoạt động hết công suất. HĐQT mong muốn tìm địa điểm khoảng 20 ha để đầu tư nhà máy thứ 3 với số vốn đầu tư dự kiến từ 15 đến 20 triệu USD (300-500 tỷ đồng). TICCO dự kiến xây dựng dự án này trong CCN Gia Thuận mở rộng.

Về chiến lược cạnh tranh, TICCO tập trung vào 3 lĩnh vực: Bất động sản, Bê tông và thi công xây dựng. Sản phẩm nào lợi nhuận cao công ty sẽ tập trung sản xuất sản phẩm đó.