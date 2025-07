Trúng 14 tờ vé số với khoản thưởng lớn, anh phụ hồ đưa ra 2 quyết định thay đổi cuộc đời

Câu chuyện về người đàn ông làm nghề phụ hồ được anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) chia sẻ trên Thanh Niên. Anh Danh mới đổi thưởng cho anh phụ hồ trúng số 14 tờ.

Theo đó, 14 tờ vé số có dãy số 165270 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam 15/7 trúng giải an ủi. Giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số 865270. Theo đó, tổng số tiền trúng số là 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). Với người trúng giải, đây là giải thưởng lớn mà anh chưa từng nghĩ sẽ nhận được.

Theo thông tin từ phía anh Danh, người trúng giải an ủi này quyết định nghỉ việc để về quê mua đất xây nhà, tính đường làm ăn lâu dài để chấm dứt quãng thời gian phải sống xa gia đình. Đất ở quê rẻ hơn ở thành phố nên khoản thưởng người đàn ông nhận được có thể mua và để ra một khoản để bắt đầu cuộc sống mới.

Hình ảnh tờ vé số trúng giải an ủi thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam 15/7

Còn mới đây, ngày 16/7, một thợ sửa xe cũng đã trúng 9 tờ vé số giải an ủi và đại lý vé số Tấn Sỹ ở Tây Ninh (Long An cũ) đã đến tận nhà để đổi thưởng cho người trúng giải. Theo đó, 9 tờ vé số có dãy số 684693 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam 16/7 trúng an ủi với tổng số tiền là 450 triệu đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé số trúng độc đắc của đài này có dãy số 084693.

Theo chia sẻ của đại lý vé số, thì người thợ sưa xe này mua 9 tờ số từ cụ ông bán dạo. Vì muốn đảm bảo an toàn nên người trúng giải đã gọi và nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Người này nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt.