Trung Nam E&C dự kiến lập kỷ lục gác 42 phiến dầm trong 15 ngày đêm tại Cao tốc Biên Hòa – Vùng Tàu

Theo đó, từ ngày 25/10 đến ngày 8/11/2025, tại gói thầu XL18 của Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1), liên danh nhà thầu thi công bao gồm Trungnam E&C – công ty thành viên Trungnam Group, đang triển khai gác 42 phiến dầm liên tục trong vòng 15 ngày đêm.

Tính đến ngày 01/11 đã đạt 30/42 phiến dầm, với tình thần làm việc “3 ca 4 kíp”, vượt nắng thắng mưa, chủ động ứng phó thiếu hụt vật liệu để đưa dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 trên tinh thần của chiến dịch “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Nguồn: Trung Nam E&C

Theo đơn vị thi công, trong quá trình thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như thời tiết khắc nghiệt, nguồn cung vật liệu - đặc biệt là đá xây dựng gặp khó khăn khiến cho tiến độ bị ảnh hưởng. Thực tế, đến tháng 3/2025 mới cơ bản giao xong mặt bằng.

Ngoài ra, từ tháng 5 đến nay, tần suất mưa rất cao (riêng tháng 8 có tới 22 ngày mưa; tháng 10 ghi nhận 16 ngày mưa tính đến 21/10), gây cản trở đặc biệt cho công tác xử lý nền, đào đắp và thảm nhựa.

Tuy nhiên, đại diện Trung Nam E&C cho biết, liên danh nhà thầu vẫn cố gắng làm việc xuyên ngày đêm, quán triệt tinh thần cam kết thi công với UBND tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn nước rút này để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Ông Vũ Đình Tân – Phó Giám đốc Trungnam E&C chia sẻ: “Đến nay, dự án đã đạt khoảng 51% sản lượng. Tập thể nhà thầu duy trì ‘3 ca 4 kíp’, làm việc xuyên đêm, tuân thủ nghiêm kỷ luật an toàn – chất lượng trên toàn tuyến. Từ tháng 5 đến nay, thời tiết mưa kéo dài tại khu vực công trình cùng với nguồn cung vật liệu hạn chế đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ, đặc biệt là công tác thi công đất nền đường. Dù vậy, chúng tôi đang dồn toàn lực cho hai tháng nước rút, phấn đấu hoàn thành các mũi trọng điểm và kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 theo đúng cam kết.”

Về thiết kế, dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thành phần 1 được thiết kế với quy mô đường cao tốc loại A, tốc độ tối đa thiết kế từ 100 km/h, quy mô 4 làn xe giai đoạn 1 (6 làn xe giai đoạn hoàn chỉnh), nền đường rộng 24,75m.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 dài 53,7 km; tổng mức đầu tư đã điều chỉnh là 21.551 tỷ đồng theo Nghị quyết 221/2025 của Quốc hội. Tuyến được chia thành 3 dự án thành phần: DATP1 do Đồng Nai làm chủ đầu tư (khoảng 16 km), DATP2 do Ban QLDA85 (khoảng 18,2 km), DATP3 do Bà Rịa–Vũng Tàu (khoảng 19,5 km). Khi hoàn thành, tuyến sẽ giảm tải Quốc lộ 51 và kết nối trực tiếp cụm cảng Cái Mép – Thị Vải với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nâng hiệu quả logistics của vùng.