Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn

| | Tài chính quốc tế

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hôm 15/6 đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ II đối với mưa lớn.

Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: AP)

Trước đó, Cơ quan Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam - mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp độ - về mưa lớn.

Từ chiều 15/6 đến chiều 17/6 (theo giờ địa phương), dự kiến sẽ có mưa lớn tại một số khu vực ở các tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), Phúc Kiến (miền Đông), Vân Nam và Quý Châu (cả hai đều ở khu vực Tây Nam), Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang (tất cả đều ở vùng Đông Bắc), và khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc (miền Bắc nước này).

Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn - Ảnh 1.

Sửa chữa đường dây điện tại làng Anxi, quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc sau mưa lớn, ngày 26/5/2026 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết đang theo dõi sát sao các khu vực có nguy cơ cao xảy ra mưa lớn và đã ra lệnh tăng cường tuần tra, cũng như chuẩn bị các biện pháp kiểm soát, điều tiết giao thông.

Tại các khu vực có cảnh báo mưa lớn màu đỏ hoặc cam, các tuyến đường vẫn mở phải được kiểm tra ít nhất 2 giờ một lần trong cả ngày lẫn đêm. Các đoạn đường bị đóng sẽ chỉ được mở lại sau khi đã được kiểm tra an toàn đầy đủ - theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp 4 cấp, với cấp độ I là mức độ nghiêm trọng nhất. Nước này cũng áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa màu, với màu đỏ đại diện cho mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một nước nghèo buộc doanh nghiệp xăng dầu ký quỹ 200 kg vàng để được cấp phép nhập khẩu nhiên liệu

Một nước nghèo buộc doanh nghiệp xăng dầu ký quỹ 200 kg vàng để được cấp phép nhập khẩu nhiên liệu Nổi bật

Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ tụt xuống đáy hơn 40 năm vì xung đột Iran

Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ tụt xuống đáy hơn 40 năm vì xung đột Iran Nổi bật

Tổng thống Iran: Bản ghi nhớ với Mỹ chưa phải là thoả thuận cuối cùng

Tổng thống Iran: Bản ghi nhớ với Mỹ chưa phải là thoả thuận cuối cùng

17:40 , 16/06/2026
Từ sa mạc hoang vu, Trung Quốc dựng nên ‘Vạn Lý Trường Thành điện mặt trời’

Từ sa mạc hoang vu, Trung Quốc dựng nên ‘Vạn Lý Trường Thành điện mặt trời’

17:02 , 16/06/2026
Đế chế thể thao 7000 tỷ với chiến lược marketing "0 đồng": Câu chuyện khởi nghiệp kỳ tích của HYROX

Đế chế thể thao 7000 tỷ với chiến lược marketing "0 đồng": Câu chuyện khởi nghiệp kỳ tích của HYROX

16:22 , 16/06/2026
Mỹ giữ nguyên 50.000 quân tại Trung Đông bất chấp ký kết thỏa thuận với Iran

Mỹ giữ nguyên 50.000 quân tại Trung Đông bất chấp ký kết thỏa thuận với Iran

16:00 , 16/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên