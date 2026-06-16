Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn

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Trước đó, Cơ quan Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam - mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp độ - về mưa lớn.

Từ chiều 15/6 đến chiều 17/6 (theo giờ địa phương), dự kiến sẽ có mưa lớn tại một số khu vực ở các tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc), Phúc Kiến (miền Đông), Vân Nam và Quý Châu (cả hai đều ở khu vực Tây Nam), Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang (tất cả đều ở vùng Đông Bắc), và khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc (miền Bắc nước này).

Sửa chữa đường dây điện tại làng Anxi, quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc sau mưa lớn, ngày 26/5/2026 (Ảnh: Tân Hoa Xã)



Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết đang theo dõi sát sao các khu vực có nguy cơ cao xảy ra mưa lớn và đã ra lệnh tăng cường tuần tra, cũng như chuẩn bị các biện pháp kiểm soát, điều tiết giao thông.

Tại các khu vực có cảnh báo mưa lớn màu đỏ hoặc cam, các tuyến đường vẫn mở phải được kiểm tra ít nhất 2 giờ một lần trong cả ngày lẫn đêm. Các đoạn đường bị đóng sẽ chỉ được mở lại sau khi đã được kiểm tra an toàn đầy đủ - theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp 4 cấp, với cấp độ I là mức độ nghiêm trọng nhất. Nước này cũng áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa màu, với màu đỏ đại diện cho mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.