Từ sa mạc hoang vu, Trung Quốc dựng nên ‘Vạn Lý Trường Thành điện mặt trời’

Trạm điện năng lượng mặt trời hình ngựa phi ở khu vực Nội Mông.

Trung Quốc có thể sớm bổ sung thêm một điểm nhấn mới vào danh sách các công trình mang tính biểu tượng khi biến những cồn cát ở sa mạc Kubuqi, thuộc khu tự trị Nội Mông, thành một "Vạn Lý Trường Thành điện mặt trời" dài khoảng 400km.

Nổi bật giữa biển pin mặt trời là hình ảnh một con ngựa đang phi nước đại với quy mô khổng lồ, được ghi nhận là hình ảnh lớn nhất từng được tạo nên từ các tấm pin mặt trời theo kỷ lục Guinness thế giới.

Trong khi Mỹ vẫn đang tranh luận về định hướng phát triển năng lượng sạch hay tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng bằng việc xây dựng đồng thời các nhà máy điện hạt nhân và các tổ hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Những hình ảnh do vệ tinh Landsat 8 và Landsat 9 ghi lại trong khoảng thời gian cách nhau 7 năm cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của dự án. Từ không gian, dải pin mặt trời khổng lồ đã hiện rõ trên nền sa mạc.

Theo kế hoạch, hành lang điện mặt trời dài khoảng 400km, rộng tới gần 5km này sẽ giúp cung cấp khoảng 40 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc vào cuối thập kỷ này.

Mục tiêu của Trung Quốc là xây dựng tổng công suất điện mặt trời lên tới 100GW tại khu vực này. Đến năm 2024, khoảng 5,4GW đã được hoàn thành, trong đó riêng tổ hợp Three Gorges Kubuqi đóng góp 2GW.

Các dự báo cho thấy khoảng 7GW công suất mới sẽ được đưa vào vận hành trong năm nay. Khi hoàn tất, Tổ hợp năng lượng Tam Hiệp Kubuqi dự kiến đạt tổng công suất 16GW, gồm 8GW điện mặt trời, 4GW điện gió và 4GW điện than để duy trì sự ổn định của lưới điện khi nguồn năng lượng tái tạo biến động.

Một trong những hạng mục nổi bật nhất là Nhà máy điện mặt trời Junma với hình tượng ngựa phi khổng lồ. Ngoài giá trị biểu tượng, cơ sở này còn có khả năng sản xuất khoảng 2 tỷ kWh điện mỗi năm.

Không chỉ tạo ra điện năng, các tấm pin còn được lắp đặt cao hơn thông thường để đóng vai trò như những hàng chắn gió, làm giảm tốc độ gió trên sa mạc. Bóng râm từ các tấm pin giúp hạn chế bốc hơi nước và tạo điều kiện cho cỏ cùng cây trồng phát triển.

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực từng lắp đặt pin mặt trời đã xuất hiện hiện tượng xanh hóa đáng kể. Các nhà khoa học hiện vẫn đang nghiên cứu liệu sự thay đổi này có thể tác động đến lượng mưa trong khu vực và làm biến đổi cảnh quan sa mạc trong tương lai hay không.

Thách thức lớn nhất của dự án là truyền tải lượng điện khổng lồ tới các đô thị cách đó khoảng 1.300km. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các tuyến truyền tải điện kết nối Nội Mông với nhiều thành phố ở phía Đông và phía Nam để giải quyết bài toán này.

Theo giới quan sát, hình ảnh con ngựa khổng lồ giữa sa mạc không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật mà còn được xem là biểu tượng cho tham vọng bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện các mục tiêu khí hậu của Trung Quốc.