Đế chế thể thao 7000 tỷ với chiến lược marketing "0 đồng": Câu chuyện khởi nghiệp kỳ tích của HYROX

Chân dung 2 nhà sáng lập HYROX và cơn khủng hoảng sau đỉnh cao Olympic

Trước khi đi sâu vào hành trình vĩ đại của HYROX - giải đấu thể hình trong nhà đang càn quét 34 quốc gia với doanh thu dự kiến đạt 270 triệu USD vào năm 2026, người ta phải nhắc đến cú bắt tay định mệnh của hai bộ óc đứng sau đế chế này:

Moritz Fürste (Co-founder & CMO): Huyền thoại thể thao người Đức, người từng đứng trên đỉnh cao thế giới với 2 Huy chương Vàng Olympic môn Khúc côn cầu trên cỏ (Beijing 2008, London 2012) và 1 Huy chương Đồng (Rio 2016). Anh chính là linh hồn định hình nên trải nghiệm thi đấu và chiến lược thương hiệu của HYROX.

Christian Toetzke (Co-founder & CEO): "Ông trùm" lão luyện trong ngành tổ chức sự kiện thể thao đại chúng toàn cầu, người sở hữu bộ óc kinh doanh nhạy bén và là kiến trúc sư trưởng thiết kế nên mô hình vận hành thương mại cho giải đấu.

Đối với một vận động viên đỉnh cao như Moritz Fürste, khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang nhận tấm Huy chương Vàng Olympic chính là đỉnh cao cảm xúc mà cả đời người bình thường không bao giờ chạm tới. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang rực rỡ ấy lại là một thực tế tàn nhẫn: cuộc khủng hoảng danh tính trầm trọng khi phải từ giã sự nghiệp.

Bước ra khỏi "cuộc đời thứ nhất", Moritz rơi vào một khoảng trống vô định, một "vực thẳm" tâm lý khi nhận ra những đỉnh cao và vực sâu cảm xúc mãnh liệt của thể thao chuyên nghiệp sẽ không bao giờ lặp lại trong cuộc sống văn phòng thường nhật. Anh cay đắng thừa nhận về nỗi sợ hãi chung của giới vận động viên đỉnh cao:

Sự ra đời của HYROX hoàn toàn không bắt nguồn từ một ý tưởng kinh doanh thuần túy để kiếm tiền, mà nó là chiếc phao cứu sinh giúp một nhà vô địch tìm lại ngọn lửa đam mê cũ từ dưới đáy vực sâu. Anh cần một "đấu trường thứ hai" để tái hiện cường độ cảm xúc, áp lực thi đấu và sự tập trung cao độ giống như thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp thể thao của mình.

"Tôi luôn muốn có thể một lần nữa cảm nhận được ngọn lửa đó, một nguồn động lực tự thân mạnh mẽ đối với một mục tiêu nào đó giống như tôi từng sở hữu khi còn là một vận động viên", anh nói với CNBC.

Khai phá mỏ vàng phòng gym: Biến bài tập thể lực thành bộ môn hái ra tiền

Bước ngoặt lớn đến với Moritz sau thất bại của chiến dịch vận động đăng cai Olympic 2024 tại Hamburg. Dù chiến dịch thất bại sau một cuộc trưng cầu dân ý, nó lại mang đến một thắng lợi lớn hơn khi kết nối anh với Christian Toetzke. Cùng nhau, họ đã quan sát và phát hiện ra một "mỏ vàng" khổng lồ đang bị bỏ ngỏ ngay trong các phòng gym trên toàn cầu.

Nghiên cứu thị trường của hai anh chỉ ra một nghịch lý lớn: Hàng triệu người đang đến phòng gym mỗi ngày, nhưng họ không có một bộ môn thể thao chính thức để thi đấu. Họ chỉ đang tập luyện đơn thuần.

Để giải bài toán này, HYROX đã ra đời với một thể thức thi đấu được chuẩn hóa, nghiêm ngặt và mang tính bất biến trên toàn thế giới: 8 chặng chạy bộ 1km xen kẽ với 8 trạm bài tập chức năng (functional workout) theo một thứ tự cố định. Sự đồng bộ này biến HYROX thành một thước đo thể lực công bằng, nơi một vận động viên ở New York có thể so sánh thành tích trực tiếp với một người chơi ở Hamburg hay Tokyo.

Tuy nhiên, vũ khí tối thượng giúp HYROX bùng nổ chính là cách họ thiết kế trải nghiệm người dùng. Moritz và Christian đặt ra một nguyên lý vận hành cốt lõi: Mang lại trải nghiệm đẳng cấp Olympic cho những người tập phong trào. Khi bước vào đấu trường HYROX, một nhân viên văn phòng bình thường cũng sẽ được trải nghiệm hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, tên của họ được hiển thị trang trọng trên các màn hình lớn, và xung quanh là hàng ngàn khán giả cổ vũ nhiệt tình.

"Chúng tôi muốn các vận động viên phong trào cảm thấy giống như những tuyển thủ Olympic thực thụ bước vào một đấu trường lớn, cảm thấy bản thân họ vô cùng đặc biệt" , Christian khẳng định.

Trò chơi cân não: Khoản nợ khổng lồ từ cú "tất tay" và phép thử sinh tử Covid-19

Để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ đại đó, Moritz Fürste đã phải chấp nhận những rủi ro tài chính khủng khiếp ở giai đoạn khởi đầu. Sự kiện thử nghiệm đầu tiên tại Hamburg vào năm 2017 chỉ thu hút vỏn vẹn 650 người tham gia, nơi Moritz phải tự mình làm MC hậu cần và làm mọi việc vặt. Sự liều lĩnh này hoàn toàn dựa trên một niềm tin tuyệt đối vào sản phẩm, dù cái giá phải trả là sự an toàn của bản thân:

"Bản thân tôi đã mạo hiểm tất cả mọi thứ để HYROX có thể thành công... Tôi đã vay mượn nhiều tiền hơn mức tôi từng biết là có tồn tại trên đời từ gia đình, bạn bè cho đến ngân hàng. Tôi hoàn toàn 'tất tay' theo đúng nghĩa đen, đi vay mượn tiền và không chuẩn bị sẵn bất kỳ một kế hoạch B nào", Moritz bồi hồi kể lại.

Khi mô hình bắt đầu chứng minh được hiệu quả sau hai năm vận hành thì đại dịch Covid-19 ập đến, giáng một đòn chí mạng vào mô hình kinh doanh sự kiện tập trung đông người của HYROX. Trong bối cảnh toàn bộ ngành sự kiện đóng băng, các đối thủ cắt giảm nhân sự và đóng cửa, HYROX đã chọn một chiến lược phản ứng hoàn toàn ngược dòng. Hai nhà sáng lập vẫn đến văn phòng mỗi ngày, dồn toàn bộ nguồn lực tài chính còn lại vào các hoạt động kích hoạt kỹ thuật số (digital activations), xây dựng các cuộc thi trực tuyến và gửi bản tin liên tục để giữ lửa cho cộng đồng. Đặc biệt, họ tung ra chiến lược miễn phí tiền bản quyền một năm cho các phòng gym liên kết tại thị trường UK sau đại dịch.

Sự kiên trì trong nghịch cảnh đã mang lại "điểm bùng phát" lịch sử vào năm 2022 tại London. Đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử HYROX hoàn toàn cháy vé, chứng minh rằng tệp khách hàng của họ không hề biến mất sau đại dịch mà trái lại, sự gắn kết cộng đồng trong suốt hai năm cách ly đã tạo nên một lực nén khổng lồ, sẵn sàng bùng nổ khi cuộc sống bình thường trở lại.

Nghệ thuật "ký sinh" thông minh: Chiêu marketing 0 đồng và nguyên lý không mở phòng gym

Tính đến năm 2026, HYROX đã phát triển thành một đế chế thể thao toàn cầu với dự kiến doanh thu đạt khoảng 270 triệu USD, vận hành trên 34 quốc gia với hơn 1 triệu vé được bán ra. Sự tăng trưởng thần tốc này được chống đỡ bởi một mô hình doanh thu đa tầng vô cùng bền vững bao gồm 4 nguồn thu chính: Vé tham dự (Ticketing), Sản phẩm thời trang đồng thương hiệu với Puma (Merchandise), Hợp đồng tài trợ (Sponsorships), và Phí cấp phép bản quyền phòng gym (Gym licenses).

Điều kỳ diệu nhất trong câu chuyện kinh tế của HYROX là họ đạt được quy mô doanh thu trăm triệu USD này mà hầu như không tốn một đồng chi phí nào cho quảng cáo trả phí ở đầu phễu (top-of-funnel paid ads). Moritz Fürste lý giải một góc nhìn rất sắc bén về marketing:

"HYROX là một sản phẩm cần rất nhiều sự diễn giải chuyên sâu để có thể hiểu rõ hoàn toàn... Nếu một ai đó chưa từng nghe về nó, việc đẩy một quảng cáo trả phí đến họ trên mạng xã hội hoàn toàn là một sự lãng phí tiền bạc đối với chúng tôi."

Thay vì đốt tiền cho các chiến dịch quảng cáo đại trà hay thuê những ngôi sao giải trí (celebrities) không mang lại một lượt chuyển đổi vé nào, HYROX tập trung toàn bộ nguồn lực vào tính xác thực (authenticity) thông qua mạng lưới huấn luyện viên và chủ phòng gym địa phương (Micro-influencers).

"Một người nổi tiếng do các đối tác gửi đến không bán nổi một chiếc vé nào, nhưng một huấn luyện viên phòng gym địa phương chỉ có 4.000 người theo dõi nhưng quản lý một phòng tập có 2.000 thành viên đăng một bài viết lại có thể bán được ngay 100 chiếc vé cho chúng tôi nhờ tính xác thực cao."

Đi đôi với chiến lược truyền thông truyền miệng là một tư duy phân phối cực kỳ thông minh: HYROX kiên quyết không tự mở chuỗi phòng gym mang thương hiệu riêng. Họ hiểu rằng nếu tự mở phòng gym, họ sẽ chỉ có thêm một vài trăm cơ sở thành công nhưng lại vô tình biến mình thành đối thủ cạnh tranh của các phòng tập khác. Bằng cách giữ vị thế là một nền tảng giải đấu thuần túy, họ đã biến gần 16.000 phòng gym trên khắp thế giới thành các đại lý phân phối, các trung tâm huấn luyện vệ tinh và là nơi tuyển mộ vận động viên tự nhiên nhất cho giải đấu.

"Hiện tại chúng tôi có gần 16.000 phòng gym đối tác nơi bạn có thể tập luyện HYROX và chúng tôi không muốn bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với họ, vậy tại sao chúng tôi lại phải tự mở phòng gym riêng nếu chúng tôi đang hướng tới một bức tranh lớn hơn?" [00:09:46]

Giấc mơ Olympic thứ ba: Từ 55.000 vé New York bốc hơi trong 1 giờ đến tấm vé thông hành đến Thế vận hội

Khi quy mô toàn cầu mở rộng, HYROX phải đối mặt với một thách thức mới: Thể thức cuộc đua có thể sao chép đồng bộ từ thành phố này sang thành phố khác, nhưng trải nghiệm cảm xúc cá nhân thì không thể bị pha loãng bởi sự quá tải. Để giải bài toán này, Moritz đã áp dụng nghệ thuật kiểm soát nguồn cung để tạo ra một hiệu ứng "khan hiếm nhân tạo" đầy tính chiến lược.

Việc sở hữu tấm vé tham dự HYROX được đẩy lên thành một đặc quyền khó khăn. Tại New York, hệ thống đã bán sạch 55.000 vé chỉ trong vòng đúng 1 giờ đồng hồ. Chính sự khan hiếm này đã kích thích tỷ lệ giữ chân người chơi (retention rate) tăng vọt, tạo nên một trào lưu "du lịch thể thao" (fitness travel) độc đáo, nơi các vận động viên phong trào sẵn sàng chi trả chi phí máy bay, khách sạn để bay sang các thành phố như Abu Dhabi hay Dubai chỉ nhằm mục đích tham gia thi đấu.

Tầm nhìn của Moritz Fürste đối với HYROX không dừng lại ở những ngày cuối tuần bùng nổ sự kiện, mà anh muốn định hình nó trở thành nền tảng đại diện cho cả một phong trào thể thao lớn hơn: Bộ môn Đua kết hợp (Hybrid Racing). Mục tiêu tối thượng và cũng là cái kết viên mãn nhất cho hành trình của một cựu vương Olympic chính là đưa bộ môn này quay trở lại đấu trường Thế vận hội.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng 100% rằng bộ môn đua kết hợp (hybrid racing) dưới tư cách một môn thể thao độc lập sẽ được đưa vào Thế vận hội Olympic trong vòng một thập kỷ tới. HYROX dưới tư cách một thương hiệu có thể không phải là một môn thi đấu Olympic, nhưng rất có thể nếu bạn muốn giành suất tham dự Olympic Hybrid Racing, bạn sẽ phải thi đấu vòng loại thông qua hệ thống của HYROX", hai Co-founder khẳng định.

Hiện tại, doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với Liên đoàn Ba môn phối hợp Thế giới (World Triathlon) và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) để xây dựng lộ trình này. Đó sẽ là một khoảnh khắc "vòng tròn hoàn hảo" đầy cảm xúc đối với cá nhân Moritz.

Triết lý khởi nghiệp đến từ bản lĩnh và niềm tin trong thể thao

Nhìn lại hành trình bứt phá ngoạn mục từ một vận động viên giải nghệ chật vật dưới đáy vực thẳm tâm lý cho đến người đứng đầu một đế chế thể thao trị giá 270 triệu USD, Moritz Fürste từ chối đưa ra những công thức hay lời khuyên rập khuôn cho thế hệ khởi nghiệp trẻ. Đối với anh, mỗi hành trình kinh doanh là một bài toán độc bản và không có một lời khuyên vạn năng nào trong cuộc sống.

Chiêm nghiệm quý giá duy nhất mà anh để lại chính là bài học về bản lĩnh của niềm tin:

"Nếu bạn thực sự tin tưởng vào những gì mình đang làm, bạn phải luôn theo đuổi nó đến cùng. Và bạn sẽ tự biết liệu mình có thực sự tin vào điều đó hay không, bởi vì một khi bạn bắt đầu hoài nghi bản thân, điều đó nghĩa là bạn đã không còn thực sự tin vào nó nữa rồi."

Câu chuyện kỳ tích của HYROX là minh chứng đanh thép cho thấy: Khi một sản phẩm giải quyết đúng nỗi đau ẩn giấu của thị trường, được vận hành bằng tư duy chiến lược bảo vệ hệ sinh thái đối tác và được dẫn dắt bởi một niềm tin kiên định không có kế hoạch B, một doanh nghiệp hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ từ vực thẳm để leo lên đỉnh cao vinh quang một lần nữa.