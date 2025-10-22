Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc chi tiền cao kỷ lục để nhập một mặt hàng từ Việt Nam

22-10-2025 - 14:33 PM | Thị trường

So với tháng 9 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc tăng mạnh 50,7%.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 9 đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 35,9% so với tháng 8 và tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả 9 tháng đầu năm đạt khoảng 6,11 tỷ USD , tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc là ba khách hàng lớn nhất mua rau quả Việt Nam trong 9 tháng qua, chiếm 73,4% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành rau quả. Trong đó, Trung Quốc đã chi hơn 3,8 tỷ USD để mua rau quả Việt , tăng 2% so với năm 2024 và chiếm hơn 62% tổng kim ngạch toàn ngành.

Trong số 3,8 tỷ USD mà Trung Quốc chi ra để nhập khẩu nông sản của Việt Nam thì ước tính có đến 2,5 - 2,6 tỷ USD đến từ sầu riêng.

Tính riêng trong tháng 9, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, đạt gần 1,1 tỷ USD . So với tháng 9 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng mạnh 50,7%. Đây cũng là mức cao nhất theo tháng từ trước đến nay. Riêng sầu riêng đã chiếm khoảng 800 triệu USD trong số này.

Trung Quốc chi tiền cao kỷ lục để nhập một mặt hàng từ Việt Nam- Ảnh 1.

Nhiều mặt hàng rau quả của Việt Nam được các nước ưa chuộng.

Sự tăng trưởng ngoạn mục này là do từ tháng 9, sầu riêng Tây Nguyên vào đợt thu hoạch cao điểm, nguồn cung dồi dào với chất lượng tốt, vượt qua được các vòng kiểm tra chất vàng O và Cadimi của phía hải quan Trung Quốc.

Cùng với sầu riêng, chuối, xoài, mít, dừa và các sản phẩm chế biến, nhóm này tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của ngành.

Bên cạnh mặt hàng trái cây tươi, nhiều sản phẩm đông lạnh và chế biến của Việt Nam được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu, giúp kim ngạch những tháng cuối năm dự báo tiếp tục tăng. Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) ước tính riêng thị trường này có thể mang về 5,5 tỷ USD trong năm nay, vượt xa mức 4,63 tỷ USD của 2024.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết, hiện nay, Trung Quốc bước vào mùa đông, khiến nhu cầu nhập khẩu rau quả tăng mạnh do các vùng phía Bắc không còn thuận lợi cho canh tác nhiều loại trái cây. Đây là thời điểm vàng để rau quả Việt Nam tăng tốc xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực như sầu riêng, bưởi, chuối và thanh long.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nguyên, Trung Quốc là thị trường tiềm năng nhưng đòi hỏi cao về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và bao bì, buộc doanh nghiệp Việt phải không ngừng cải tiến nếu muốn duy trì vị thế.

Trung Quốc chi tiền cao kỷ lục để nhập một mặt hàng từ Việt Nam- Ảnh 2.

Sầu riêng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Trong nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định 3015, thiết lập quy trình kiểm soát riêng cho mặt hàng sầu riêng – được xem là bước đi mang tính tiền lệ, mở đường cho việc chuẩn hóa quy trình xuất khẩu và mở rộng thêm nhiều nông sản chủ lực khác sang thị trường Trung Quốc.

Động thái này được đánh giá là "đòn bẩy chính sách" giúp ngành rau quả Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng nhập khẩu mùa đông và các thị trường cao cấp như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đang phục hồi mạnh mẽ.

Với đà tăng trưởng vượt bậc, ngành rau quả Việt Nam được kỳ vọng sẽ thiết lập kỷ lục mới, chinh phục mốc 8 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2025, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nông sản Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Sản vật tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ông trùm của thế giới: Thu về 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm, hơn 140 quốc gia đang mua hàng

Theo Pha Lê

Thanh niên Việt

