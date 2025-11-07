Trung Quốc chính thức thông xe cầu dây văng 2 tầng đầu tiên trên thế giới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 6/11, cầu Dương Tử Thông Lĩnh số 3 - cây cầu dây văng treo 2 tầng đầu tiên trên thế giới dành cho cả đường bộ và đường sắt, đã chính thức thông xe.

Cầu Dương Tử Thông Lĩnh số 3 ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

Theo Tân Hoa Xã, cây cầu này là cầu thứ 11 bắc qua sông Dương Tử tại tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc), với tổng vốn đầu tư lên tới 8,78 tỷ NDT (tương đương 1,21 tỷ USD) và hoàn thành sớm hơn kế hoạch 6 tháng.

Dự án được xem là một công trình trọng điểm trong quy hoạch phát triển hành lang giao thông vượt sông Dương Tử (2020 - 2035), đồng thời góp phần thực hiện các chiến lược quốc gia như Sáng kiến Vành đai và Con đường, Kinh tế vành đai sông Dương Tử và phát triển vùng châu thổ Dương Tử.

Cầu có chiều dài 11,9 km, được thiết kế đặc biệt với hệ thống kết hợp dây văng - dây treo và nhịp chính 988 m, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới công nghệ này được áp dụng cho cầu thép có kết cấu nhịp dài trên 1 km. Đây cũng là cầu có khẩu độ lớn nhất thế giới trong nhóm cầu có thiết kế tách biệt giữa tầng giao thông đường bộ và đường sắt.

Toàn cảnh cầu Dương Tử Thông Lĩnh số 3 ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc vào ngày 4/11/2025 (Ảnh: VCG)

Theo đại diện Ban quản lý dự án, cấu trúc kết hợp này giúp tận dụng ưu thế "vượt sông trong một nhịp" của cầu treo, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến luồng giao thông thủy. Đồng thời, nhờ khả năng chịu tải cao, các trụ chính của cầu được đặt xa bờ sông và ngoài khu vực đê điều, đảm bảo an toàn phòng chống lũ.

Tầng trên của cầu dành cho cao tốc liên tỉnh và đường bộ địa phương, trong khi tầng dưới tích hợp tuyến đường sắt liên đô thị và tuyến vận tải hàng hóa, cho phép kết nối linh hoạt giữa giao thông đường sắt và đường thủy, thúc đẩy mô hình vận tải đa phương thức tại khu vực.

Phát biểu tại lễ thông xe, lãnh đạo tỉnh An Huy nhấn mạnh rằng việc đưa cầu vào hoạt động sẽ tăng cường đáng kể năng lực kết nối vùng, hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Dương Tử, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

(Ảnh: Xinhua)

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng, dự án tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, do tuyến cầu đi qua Khu bảo tồn cá heo sông Dương Tử Thông Lĩnh và vùng bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Toàn bộ thiết kế, vật liệu và biện pháp thi công được lựa chọn nhằm giảm thiểu tác động sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

Với việc hoàn thành và thông xe, cầu Dương Tử Thông Lĩnh số 3 không chỉ là biểu tượng của trình độ kỹ thuật cầu đường tiên tiến của Trung Quốc, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, góp phần thúc đẩy kết nối khu vực và phát triển bền vững của vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử.

