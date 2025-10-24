Trung Quốc công bố mục tiêu 5 năm lần thứ 15

Hội nghị đã đặt ra các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, đồng thời thông qua kiến nghị của Trung ương về Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Xinhua)

Trong đó, tập trung vào một số điểm gồm như: đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao, nâng cao đáng kể năng lực tự chủ về khoa học công nghệ, đạt được những đột phá mới trong đi sâu cải cách toàn diện hơn nữa, nâng cao rõ rệt trình độ văn minh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Từ các cơ sở trên, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người có thể đạt mức của các nước phát triển tầm trung vào năm 2035.