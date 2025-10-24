Trung Quốc công bố mục tiêu 5 năm lần thứ 15
Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã bế mạc ngày 23/10 sau 4 ngày làm việc.
- 24-10-2025Lộ diện tham vọng trong kế hoạch kinh tế 5 năm của Trung Quốc
- 24-10-2025Sau Australia, Mỹ tiếp tục ký thỏa thuận đất hiếm với nền kinh tế hơn 4.000 tỷ USD, quyết phá thế thống trị của Trung Quốc
- 24-10-2025Nỗ lực phi đô la hoá nhân rộng, tân binh BRICS hiến diệu kế cho Trung Quốc, trở thành ‘một mũi tên trúng hai đích’
- 24-10-2025Trung Quốc xây công trình "kì vĩ nhất nhân loại": Đắt gấp đôi đập Tam Hiệp nhưng kho báu thu về thì vô giá
Hội nghị đã đặt ra các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, đồng thời thông qua kiến nghị của Trung ương về Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.
Trong đó, tập trung vào một số điểm gồm như: đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao, nâng cao đáng kể năng lực tự chủ về khoa học công nghệ, đạt được những đột phá mới trong đi sâu cải cách toàn diện hơn nữa, nâng cao rõ rệt trình độ văn minh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Từ các cơ sở trên, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người có thể đạt mức của các nước phát triển tầm trung vào năm 2035.
VTV