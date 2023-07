Trung Quốc: Cử nhân tốt nghiệp chật vật tìm việc làm

Tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng

Mới đây, Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc đã cho biết GDP quý 2/2023 Trung Quốc tăng 6,3%, con số này cao hơn mức quý 1 là 4,5%, tuy nhiên thấp hơn so với dự báo tăng 7,3% của nhiều chuyên gia đưa ra.

Bên cạnh đó, doanh số bán lẻ trong tháng 6/2023 của "nền kinh tế lớn thứ hai thế giới" này chỉ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng có doanh số tăng mạnh nhất là thể thao, sản phẩm giải trí, rượu và thuốc lá; ngược lại, nhóm hàng xe hơi, đồ dùng văn phòng và đồ dùng hàng ngày có sức tiêu thụ sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất công nghiệp trong tháng 6 đã tăng 4,4% so với một năm trước, cao hơn mức dự báo 2,7%. Du lịch nội địa là điểm sáng khi nửa đầu năm nay, số lượng người dân thành thị đã tăng hơn gấp đôi chi tiêu cho du lịch so với một năm trước.

Đặc biệt, thị trường bất động sản, chiếm hơn 20% tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc, hiện vẫn đang "đóng băng".

Ảnh minh hoạ

Giới chức Trung Quốc cho biết sẽ gia hạn các biện pháp hỗ trợ cho nhóm bất động sản. Đồng thời, họ sẽ hỗ trợ thêm cho nhóm ngành xuất khẩu.

Sự sụt giảm của "nền kinh tế lớn thứ hai thế giới", không chỉ ảnh hưởng tới trực tiếp kinh tế Trung Quốc mà còn ảnh hưởng tới cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thất nghiệp tăng cao

Ngoài ra, báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, "Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới" còn phải đối mặt với nạn thất nghiệp ở người trẻ lớn nhất từ trước tới nay. Nhiều cử nhân đại học, thạc sĩ vẫn vất vả tìm kiếm việc khi thị trường việc làm có mức cạnh tranh quá lớn, môi trường làm việc, áp lực ngày càng cao.

Tỷ lệ thất nghiệp người trẻ tại Trung Quốc tính đến hết tháng 5/2023 (Nguồn: SCMP)

Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tại nhóm thanh niên, từ 16 đến 24 tuổi trong tháng 6/2023 đã lập kỷ lục mới với con số 21,3% (trước đó, vào tháng 5/2023 là 20,8%). Chỉ tính riêng tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp người dân tại các thành phố là 5,2%.

Nguyên nhân dẫn đến con số trên, có thể nói là hệ quả của COVID-19, khiến sự sụt giảm từ các ngành tăng cao, nhiều công ty không muốn tuyển dụng thêm. Đỉnh điểm của con số này sẽ thường là mùa hè, khi có hàng chục triệu cử nhân tràn ngập thị trường.

Các nhà Kinh tế tại HSBC chia sẻ: "Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng cao cho thấy nhu cầu cần thêm hỗ trợ chính sách để mở rộng nhu cầu trong nước và mang lại việc làm chất lương cao".

Hiện, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao đã ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, bởi các hộ gia đình lựa chọn trả nợ sớm để giảm thiểu rủi ro. Các nhà chức trách đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu tình trạng này. Cụ thể là trợ cấp để giúp các công ty mở rộng tuyển dụng. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yi Gang hồi đầu tháng này đã cam kết thúc đẩy toàn dụng lao động và đẩy mạnh tài trợ cho các ngành then chốt để ổn định việc làm, chẳng hạn như lĩnh vực dịch vụ.