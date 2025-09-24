Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đã đầu tư 10 tỷ USD vào một tỉnh của Việt Nam, giáp ranh Campuchia

24-09-2025 - 08:02 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là điểm đến hàng đầu của Trung Quốc.

Trung Quốc đã đầu tư 10 tỷ USD vào một tỉnh của Việt Nam, giáp ranh Campuchia- Ảnh 1.

Tại Diễn đàn Xúc tiến Du lịch và Đầu tư Việt Nam – Trung Quốc, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh hiện là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Trong số hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án tại tỉnh, Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng và quy mô vốn, với 988 dự án, tổng vốn đăng ký gần 10 tỷ USD, chiếm hơn 41% tổng vốn FDI của toàn tỉnh.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ với sự phát triển của Tây Ninh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu, tạo thặng dư thương mại và thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh những thành quả này không chỉ minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới, mang tính đột phá, đưa Tây Ninh trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc.

Từ 1/7, sáp nhập tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An thành một tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Tây Ninh, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Tân An (tỉnh Long An cũ), có diện tích tự nhiên 8.536,5 km2 và quy mô dân số 2.959.000 người.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kim ngạch xuất khẩu vượt 637 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu vượt 637 tỷ USD Nổi bật

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo "đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế"

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo "đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế" Nổi bật

Gói 145.000 tỷ gặp khó, Thủ tướng chỉ đạo nóng 1 việc được coi là “đại sự quốc gia”, không thể không làm

Gói 145.000 tỷ gặp khó, Thủ tướng chỉ đạo nóng 1 việc được coi là “đại sự quốc gia”, không thể không làm

07:45 , 24/09/2025
Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nắm bắt thời cơ, đầu tư lớn hơn tại Việt Nam

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nắm bắt thời cơ, đầu tư lớn hơn tại Việt Nam

07:20 , 24/09/2025
Siêu dự án gần 33.000 tỷ nối thẳng Hà Nội tới dự án 1.900ha: "Ông lớn" nào muốn rót vốn?

Siêu dự án gần 33.000 tỷ nối thẳng Hà Nội tới dự án 1.900ha: "Ông lớn" nào muốn rót vốn?

20:09 , 23/09/2025
Thông tin về bàn giao đất cho dự án điện khí hơn 2,2 tỷ USD ở Quảng Ninh

Thông tin về bàn giao đất cho dự án điện khí hơn 2,2 tỷ USD ở Quảng Ninh

17:13 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên