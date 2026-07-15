Trung Quốc gỡ bỏ hơn 241.000 video ngắn dán nhãn sai

Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết trong 2 tháng qua đã có hơn 241.000 video ngắn vi phạm quy định dán nhãn bị gỡ khỏi các nền tảng lớn và hơn 21.000 tài khoản trực tuyến đã bị xử phạt.

Cũng theo CAC, hơn 1,27 triệu video ngắn dán nhãn sai hoặc không dán nhãn đã được sửa chữa và bổ sung nhãn đúng. Ngoài ra, một số nền tảng vừa và nhỏ không thực thi nghiêm các yêu cầu dán nhãn đã bị triệu tập để thẩm vấn theo quy định.

Đây là một phần trong chiến dịch được phát động tại Trung Quốc từ tháng 5 nhằm tăng cường kiểm tra và áp đặt hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, dàn dựng hoặc dán nhãn video không đúng quy định.

Chiến dịch được tiến hành trong bối cảnh ngành công nghiệp video ngắn đang phát triển bùng nổ với nội dung ngày càng phong phú và đa dạng, trong đó có những sản phẩm được dàn dựng không đúng hoặc do AI tạo ra mang tính giật gân để thu hút người xem. Theo CAC, trong một số trường hợp, video còn được cố tình làm giả để đánh lừa công chúng và vi phạm trật tự xã hội.

Theo quy định hiện hành của Trung Quốc, có 6 loại nhãn dán bao gồm: "nội dung hư cấu hoặc mang tính trình diễn", "nội dung do AI tạo ra", "thông tin tiếp thị", "nội dung được đăng lại", "quan điểm cá nhân" và "không cần dán nhãn". Trong đó, loại nhãn cuối cùng dành cho các bản ghi hình đời sống thường nhật chân thực, được người đăng tải lựa chọn đăng lên nhưng không xuất hiện trên trang video công khai.

Kể từ khi ban hành quy định dán nhãn video, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra và kêu gọi các nền tảng trực tuyến siết chặt cơ chế đánh giá nội dung.